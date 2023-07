Heftiger Streit zwischen Melnyk und Ukraine-Unterstützer: „Was für eine nationalistische Scheiße“

Immer wieder gibt es Streit über die Frage, ob angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine russische Kunst und Kultur noch genossen, geschweige denn öffentlich gezeigt werden darf, wie beispielsweise Theaterstücke oder Bücher. Nun haben der ukrainische Vize-Außenminister Andreij Melnyk und der Professor für Internationale Politik der Bundeswehr Carlo Masala ein neues Kapitel in dem Streit aufgeschlagen.



Masala, der seit Beginn des russischen Überfalls durch viele Talkshow-Auftritte einem großen Publikum bekannt geworden ist, empfahl auf Twitter „Weiße Nächte“ des russischen Romanciers Fjodor Dostojewski.

Mal was anderes



"gehört zu den weniger bekannten Werken Dostojewskis, aber zu seinen schönsten, zärt­lichs­ten, zer­brech­lichs­ten und gleich­zeitig kraft­vollsten, sowohl was die Sprache wie auch die Hand­lung betrifft. "https://t.co/AJpYqDubzo — Carlo "Realism, Gedankenfetzen and Rants" Masala (@CarloMasala1) June 30, 2023

Das missfiel dem ukrainischen Diplomaten und zukünftigen Botschafter in Brasilien, Melnyk. Er verhöhnte Masalas Empfehlung. „Die ‚zärtliche‘ russische Seele. Igitt. Egal, welche Gräueltaten die Russen in der Ukraine verüben, wird die ‚große russische Kultur‘ gefeiert.“

Wow.Was für eine nationalistische Scheiße. Sorry, Herr ⁦@MelnykAndrij⁩ Bei all ihren Verdiensten. Wird Zeit, dass sie sich aus dieser Sache raushalten, bevor sie noch in der übelsten Nationalismusjauche landen. pic.twitter.com/QMCLtqtsCS — Carlo "Realism, Gedankenfetzen and Rants" Masala (@CarloMasala1) July 1, 2023

Masala konterte Melnyk noch eine Stufe schroffer: „Wow. Was für eine nationalistische Scheiße. Sorry, Herr ⁦@MelnykAndrij ⁩Bei all ihren Verdiensten. Wird Zeit, dass sie sich aus dieser Sache raushalten, bevor sie noch in der übelsten Nationalismusjauche landen.“



Ironisch ist dabei, dass Masala und Melnyk eigentlich auf derselben Seite stehen. Masala gilt als einer der profiliertesten und lautesten Unterstützer von Waffenlieferungen an die Ukraine. Melnyk war für seine ungewöhnlich undiplomatischen Forderungen nach größeren und schnelleren Waffenlieferungen während seiner Zeit in Deutschland berüchtigt.



Anfang Mai hatte Melnyk sich auch endgültig mit seinem Nachfolger in Berlin angelegt, Botschafter Makeiev. Dieser zertrampele alles, was Melnyk selbst „mit Schweiß und Blut geschaffen“ habe. Er solle „sein Gesäß hochkriegen“.