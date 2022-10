Melnyk will als Ex-Botschafter nicht „die Klappe halten“ Andrij Melnyk kehrt in dieser Woche zurück in die Ukraine. Trotzdem kann man in Deutschland mit dem ein oder anderen Kommentar rechnen. Auch seine Nachfolge ... dpa

Berlin -Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk will sich auch nach seiner Rückkehr nach Kiew mit Kommentaren in die deutsche Politik einmischen. Zwar wolle er seinem Nachfolger nicht in die Quere kommen und auch kein Ersatzbotschafter sein, sagte Melnyk vor seiner für Samstag geplanten Abreise der Deutschen Presse-Agentur. „Aber ich kann nicht versprechen, dass ich die Klappe halten werde.“ Es könne schon sein, dass er „den einen oder anderen - auch scharfen - Kommentar abgebe, wenn ich sehe, dass etwas schief läuft in Deutschland, wenn es um die Unterstützung meiner Heimat geht“.