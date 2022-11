Meloni: „Die Stimme Italiens in Europa wird stark sein“ Italiens neue Regierungschefin hat in der Vergangenheit heftig gegen die EU gewettert. Nun hat sie die erste Auslandsreise im Amt ausgerechnet nach Brüssel g... Johannes Neudecker und Michel Winde , dpa

Giorgia Meloni, die neue Ministerpräsidentin von Italien. sse via ZUMA Press/dpa Lapresse / Roberto Monaldo/LaPre

Brüssel -Die neue italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat bei ihrem Antrittsbesuch in Brüssel eine größere Rolle ihres Landes in der Europäischen Union angekündigt. „Die Stimme Italiens in Europa wird stark sein“, kündigte die rechtsradikale Politikerin am Donnerstag am Rande ihres Besuchs an. Ihre Gesprächspartner aus den EU-Institutionen beschworen wiederum den Zusammenhalt der Staatengemeinschaft.