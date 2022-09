Meloni will Italien „Würde“ zurückgeben - Europa zittert Der Wahlsieg der Rechten in Italien stellt Europa in Krisenzeiten vor neue Ungewissheit. Bei den Verbündeten der im Faschismus verwurzelten Partei von Giorgi... dpa

Giorgia Meloni von den Fratelli d'Italia wird voraussichtlich die erste Ministerpräsidentin Italiens. Gregorio Borgia/AP/dpa

Rom -Nach dem Triumph der radikalen Rechten bei der Wahl in Italien macht sich in Europa Sorge über den künftigen Kurs des Landes breit. Wahlsiegerin Giorgia Meloni von den rechtsradikalen Fratelli d'Italia richtete ihr Wort zunächst ausschließlich an die Italiener, die dem von ihr angeführten Rechtsbündnis eine wichtige Verantwortung anvertraut hätten.