Menschen mit Behinderung einstellen: Gezielte Beratung Für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung in Brandenburg haben Arbeitgeber mit wenig Erfahrung künftig konkrete Ansprechpartner.

Potsdam -Für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung in Brandenburg haben Arbeitgeber mit wenig Erfahrung künftig konkrete Ansprechpartner. Seit Donnerstag gibt es dafür zehn einheitliche Ansprechstellen, die beim Landesamt für Soziales und Versorgung (LASV) angesiedelt sind. Das teilte das Sozialministerium in Potsdam mit. Die Mitarbeiter klärten Unternehmen und Betriebe unter anderem über die Ausbildung, Einstellung und Beschäftigung von Menschen mit Behinderung auf. Auch bei der Beantragung von Förderleistungen werde unterstützt. Aus Sicht des Sozialressorts scheitert eine Beschäftigung von Menschen mit Behinderung nicht am Willen der Unternehmen sondern häufig an Unwissenheit.