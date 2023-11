Juden und Muslime in Deutschland: „Wir spüren, dass etwas in der Luft liegt“

Lisa Michajlova hat viele Talente: Sie spielt professionell Tischtennis, hat Philosophie studiert und studiert nun Mathematik. Außerdem macht sie russisches Ballett. Aktuell schreibt die Bochumerin ihre Masterarbeit am Academic College Tel Aviv-Yaffo. Nach dem Studium will Michajlova nach Berlin ziehen. Ehrenamtlich kümmert sie sich in der Jüdischen Studierendenunion und beim Sportverein Makkabi. Sie sagt, viele ihrer besten Freunde hätten Migrationshintergrund, sie teilten den Schmerz über das Geschehen in Nahost. Michajlova sagt: „Der Schmerz ist ein menschlicher Schmerz, egal auf welcher Seite man steht.“

Berliner Zeitung: Frau Michajlova, Ihre Eltern waren „Kontingentflüchtlinge“. Was versteht man darunter?



Lisa Michajlova: Das waren Flüchtlinge aus der ehemaligen Sowjetunion in den 1990er-Jahre. Es gab damals für jüdische Personen die Möglichkeit, die Sowjetunion zu verlassen. Daher sind ein großer Teil der heute in Deutschland lebenden Juden Nachkommen dieser Flüchtlinge.

Wie wurde in Ihrer Familie das Judentum gelebt?



In der Generation meiner Eltern hat es überhaupt keine Rolle gespielt. Es war in der Sowjetunion nicht erlaubt, die Religion zu praktizieren. Bei meiner Oma hat es eine Rolle gespielt, aber eher im negativen Sinn: Zum einen durften Juden in dieser Generation bestimmte Studiengänge nicht besuchen, weil sie Juden waren. Die Generation vor ihnen wiederum war vor der Shoa geflohen. Es hatte auch einen kulturellen Hintergrund: Meine Uroma hat Jiddisch gesprochen, meine Oma versteht auch Jiddisch. Aber sie hat es nicht gesprochen.

Das heißt, Ihre Vorfahren sind vor der Shoa geflohen?



Genau, inklusive meiner Oma. Meine Familie kommt aus der Ukraine, aus Cherson beziehungsweise Tscherkassy. Die Deutschen sind immer näher gekommen. Meine Oma ist mit ihrer Mutter und ihrer Schwester immer weiter in den Norden, nach Russland geflohen.

Ihre Familie hat nach 1945 in der Ukraine gelebt und ihre Eltern wollten dann später raus aus der Sowjetunion?



Sie haben davon gehört, dass es die Möglichkeit gibt. Sie haben alles geprüft und sich dann entschieden zu gehen. Sie haben all ihre Sachen verkauft, denn man musste das ja auch bezahlen. Einige Jahre später sind dann auch meine Großeltern und meine Tante nach Deutschland gekommen.

Warum gerade nach Deutschland – das ist ja wegen der Geschichte nicht ganz naheliegend.



Man konnte entweder in die USA, nach Israel oder Deutschland ausreisen. Die USA waren ihnen ein bisschen zu weit weg. Mit Israel hatten sie damals noch keine großen Berührungspunkte. Also sind sie nach Deutschland gegangen. Die wirtschaftliche Lage und die Umstände in der Sowjetunion waren sehr schlecht. Man erhoffte sich mehr vom Leben. Außerdem waren meine Eltern zu dem Zeitpunkt Tischtennisprofis. Deutschland ist eines der Top-Länder im Tischtennis. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch einer der Gründe war. Sie hofften, dass sie sich da etablieren können. Und so ist es auch gewesen. Mein Vater spielte in der Oberliga, meine Mutter in der Regionalliga. Das alles ging neben Job und Kindern, sie haben sehr hart gearbeitet. Meine Schwester wurde später auch Tischtennisprofi.

Wurde in Ihrer Familie über den Nationalsozialismus geredet, und über die Shoa?



Für meine Eltern war das weniger wichtig. Wir haben sehr viel über die Sowjetunion gesprochen und wie das Leben dort war. Ich habe mich im späten Teenager-Alter mehr mit meiner jüdischen Identität befasst. Ich habe dann mit meiner Großmutter darüber gesprochen. Ich war vor einigen Monaten das erste Mal in Yad Vashem, wo ich dann auch Namen unserer Familienmitglieder gesehen habe. Ich spreche aber nicht so häufig mit meiner Oma darüber, denn wenn ich sie sehe, reden wir lieber über positive Dinge.

Wann haben Sie zum ersten Mal von der Reichspogromnacht 1938 gehört?



Das war im Schulunterricht. Ich wusste zwar vom Antisemitismus, aber von diesem konkreten Ereignis haben ich zum ersten Mal in der Schule gehört.

Haben Sie gedacht, was wäre gewesen, wenn meine Familie damals in Deutschland gewesen wäre?



Natürlich denken das viele: Was hätte ich gemacht? Meine persönliche Geschichte war sehr abgetrennt von Deutschland. Meine Eltern haben sehr regelmäßig darüber gesprochen, dass man ja die Sowjetunion eigentlich nicht verlassen durfte. Es gab also eine räumliche Abtrennung. Meine Familie hatte bis zu dieser Generation keine Verbindung zu Westeuropa. Sie war russisch-ukrainisch-sowjetisch. Meine Großmutter hat mir eher erzählt, was in der Zeit der Bolschewiki-Aufstände passiert ist.

Ihren Eltern ist der Sprung nach Deutschland allerdings grandios gelungen.



Auf jeden Fall. Meine Eltern lieben Deutschland und wollen auch weiter hier bleiben. Sie sind sehr froh, dass ein großer Teil der Familie auch in Deutschland ist. Mein Opa hat bis 2022 in Kiew gelebt. Er wollte eigentlich in der Ukraine bleiben. Doch als der Krieg ausbrach, ist er geflüchtet und jetzt auch hier bei uns.

Wie haben Sie Ihr Judentum entdeckt?



Ich bin in keine jüdische Schule gegangen. Bis zu meiner Bat Mitzwa gab es auch keine richtige Synagoge. Es war dann eher Zufall: Meine Oma hat dann ein Ferienlager entdeckt. Meine Eltern kannten aus der Sowjetunion die Idee des Ferienlagers, also dass die Kinder im Sommer ein paar Wochen weg sind. Mein erstes Ferienlager war ein orthodoxes Ferienlager in Österreich, auf einer Alm. Ich habe dann immer mehr dazugelernt. Ich war auf der russischen Schule, und da waren auch sehr viele Schüler Juden.

Sie haben einmal gesagt, Ihre Eltern schätzen „Bildung, klassisch postsowjetisch-jüdisch“. Was bedeutet das?



Wenn man so weit gehen und bestimmten Ethnien bestimmte Werte zusprechen möchte, dann kann man sagen, dass Bildung in postsowjetischen Gesellschaften – also zum Beispiel Russland, Ukraine, Belarus – sehr wichtig ist. Kinder sollen zur Schule gehen, Disziplin spielt eine Rolle, eine gewisse Strenge. Für mich zum Beispiel stand es nie außer Frage, dass ich studieren werde. Im Judentum gibt es zwei zentrale Werte: das Leben und die Bildung. Man muss immer jeden Text hinterfragen, verschiedene Perspektiven einnehmen, unterschiedlich analysieren und sich ständig weiterbilden. Das ist nicht theoretisch. Die meisten jüdischen und postsowjetischen Menschen, die ich kenne, haben einen solchen Wertekanon.

Sie sind ehrenamtlich in der Jüdischen Studierendenunion und beim Sportverein Makkabi tätig. Gibt es in Deutschland wieder blühendes jüdisches Leben?



Ich kann das nur aus meiner halachisch-jüdischen Perspektive sagen. Ich glaube schon, dass sich viel verbessert hat und wir auf einem guten Weg sind. Wir haben eine Generation, die jüdisch ist und das jüdische Leben aktiv mitgestaltet. Erstmals haben wir eine Generation, die hier geboren ist, die nicht von irgendwo vertrieben wurde. Man ist von Anfang an deutsch sozialisiert. Es gibt auch gute Möglichkeiten, dass Projekte, etwa im Sport- oder Bildungsbereich, finanziell gefördert werden. Es gibt eine junge jüdische Gesellschaft, die Lust hat, das Leben in diesem Land schöner und angenehmer zu gestalten. Es war lange nicht so, dass jüdische Personen in Deutschland immer auf gepackten Koffern sitzen, weil ihnen nicht klar war, wo soll ich als nächstes hin, bleibe ich in diesem Land? Man möchte langfristig in Deutschland bleiben und die Gesellschaft mitgestalten. Allerdings blicken jüdische Menschen seit den Ereignissen von 2021 und wegen des steigenden Antisemitismus auch mit einem Auge in die USA oder nach Israel und fragen sich, ob es nicht vielleicht dort besser wäre. Mit der aktuellen Situation ist es allerdings total verwirrend. Man weiß nicht mehr, wo man sein kann, weil der Antisemitismus überall auf der Welt zunimmt. Und in Israel, das für viele der sichere Hafen war, muss man heute um sein Leben besorgt sein.

Sie leben im Ruhrpott, viele Ihrer Freunde sind Menschen mit Migrationshintergrund. Hat sich da etwas verändert in den vergangenen Wochen?



Ich habe in den vergangenen Wochen keinen meiner Freunde verloren, weil ich viele schon 2021 verlor. Damals gab es Ausschreitungen und Spannungen im Nahen Osten. Es gab auch Demonstrationen im Ruhrgebiet. In Gelsenkirchen sind Demonstranten vor die Synagoge gezogen und haben judenfeindliche Parolen geschrien, das war vor meiner Synagoge, wo meine Oma hingeht. Ich habe mich damals von einigen Freunden getrennt, weil sie extremistischen Organisationen nahestanden. Diesmal war es anders: Vor allem von meinen Freunden mit arabischem oder türkischem Hintergrund und meinen Freunden, die gläubige Muslime sind, habe ich speziellen Rückhalt erfahren. Einige, von denen ich länger nichts gehört habe, haben sich unmittelbar nach dem 7. Oktober bei mir gemeldet. In meinem Umfeld ist es so, dass man den Schmerz eher teilt. Der Schmerz ist ein menschlicher Schmerz, egal auf welcher Seite man steht. Es betrifft alle, egal ob es Antisemitismus, Antiislamismus oder antipalästinensischer Rassismus ist. Es ist eher so, dass man sich von Leute distanziert, die nicht so betroffen sind.

Biodeutsche?



Bio-Deutsche, Bio-Engländer, Bio-Polen. Ich merke, dass jüdische Menschen untereinander spüren, dass etwas in der Luft liegt. Und das spüren muslimische und palästinensische Menschen genauso. Man teilt den Schmerz mit Personen, denen man nahesteht, und solchen, die direkt involviert sind, egal auf welcher Seite. Wenn man die Menschen heute ansieht, schaut man ihnen nicht in die Augen, sondern man schaut ihnen direkt ins Herz. Man weiß ganz genau, wie sich die andere Person fühlt. Das spüre ich in meinem persönlichen Umfeld, wo wir schon ein gemeinsames Fundament haben.

Haben Sie die antisemitischen Sprüche von Precht überrascht?



Was mich wirklich überrascht hat, ist, dass viele Leute aus meinem Umfeld nicht erkannt haben, dass es sich um klar antisemitische Aussagen handelt. Da wird dann gesagt, naja, das kann ja mal passieren, das ist nur Unwissenheit. Natürlich kann man nicht alles wissen, und manchmal muss man Dinge auch googeln. Es ist aber nicht zu akzeptieren, wenn jemand, der sich Philosoph nennt, in einem öffentlichen Medium eine eindeutig antisemitische Aussage trifft. Precht muss wissen, dass seine Worte unfassbares Gewicht haben. Er sollte sich informieren, bevor er über ein Thema spricht.

Erstmals seit 1945 gibt es wieder Pogrome gegen Juden. Was bedeutet das für Sie?



Ich habe zu dem Zeitpunkt in Tel Aviv gelebt, ich bin evakuiert worden. Das heißt, ich musste meine Wohnung verlassen, habe keine Sachen, habe keinen Job in Deutschland, keinen Platz an der Uni, bin also sozusagen Flüchtling im eigenen Land. Selbst ich versuche, nicht daran zu denken, nur gelingt mir das nicht. Viele jüdische Aktivisten haben seit langem davor gewarnt. Ich habe gesehen, dass sich der Antisemitismus seit 2021 vor allem an den Universitäten ausgebreitet hat. Ich verstehe nicht, dass das in Deutschland möglich ist, wo doch von politischer Seite her gesagt wird, dass Antisemitismus nicht geht. Ich verstehe nicht, dass das gerade bei der aufgeklärten Bildungselite möglich ist. Wir haben in Deutschland allerdings zum Glück eine andere Verhandlungsposition, was den offenen Antisemitismus auf der Straße angeht – das ist anders als in Russland, den USA oder etwa Polen. Das hat aber auch ein Kehrseite: Wenn die Regierung das Verhältnis zu Israel zur Staatsräson erhebt und die Studierenden systemkritisch dagegen rebellieren, bietet das eine Grundlage für neuen Antisemitismus. Und da kommen wir schnell in die Verschwörungserzählung: Wenn die ganze Elite pro Israel ist, dann muss da ja etwas faul sein.

Vor allem, wenn die Vorzeige-Intellektuellen wie Precht dieses Narrativ noch befeuern.



Es gibt da noch einen ganz wichtigen Punkt. Von den nach 1950 geborenen jüdischen Personen in Deutschland haben 80 Prozent einen akademischen Abschluss – Mathematiker, Juristen, Mediziner. Von diesen Abschlüssen wurden jedoch 70 Prozent nicht anerkannt. Wir haben sehr wenige jüdische Akademikerinnen in den Institutionen. Daher kennen viele Studierende gar keine Juden, was anders wäre, wenn ihr Professor, ihr Doktorvater oder ihr Arbeitskollege jüdisch wäre. Dann würden viele Vorurteile abgebaut. So wissen viele nicht, dass Sergej im Supermarkt eigentlich studierter Maschinenbauer und dazu auch noch jüdisch ist. Mein Vater ist mit 30 Jahren gekommen. Er war Mathematiker und Physiker. Er war Lehrer. Als er nach Deutschland kam, hätte er neben dem Erlernen der Sprache noch das Latinum nachholen müssen. Er musste aber seine Familie ernähren. Also hat er auf der Baustelle gearbeitet, hat Gabelstapler gefahren, Öfen für die Produktion geheizt. Er hat 15 Jahre geackert und dann eine Umschulung gemacht.



Sie sind Sportlerin, Tänzerin, Mathematikerin, Philosophin. Was hilft Ihnen, über diese Zeit zu kommen?



Ich lerne Hebräisch. Ich lerne einfache Worte, die Schrift, die Buchstaben. Eine Sprache zu lernen ist etwas, was ich sehr gut für meine Zukunft gebrauchen kann. Das erfüllt mich gerade.