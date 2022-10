Menschenrechtszentrum bittet um Spenden für Hilfstransport Nach einem Hilferuf des Militärkrankenhauses im ukrainischen Odessa sammelt das Menschenrechtszentrum Cottbus e.V. Spenden für einen vierten Hilfstransport i... dpa

Cottbus -Nach einem Hilferuf des Militärkrankenhauses im ukrainischen Odessa sammelt das Menschenrechtszentrum Cottbus e.V. Spenden für einen vierten Hilfstransport in die umkämpfte Region. Der Chirurg und Chefarzt der Notaufnahme habe sich an das Menschenrechtszentrum gewandt, berichtete die geschäftsführende Vorsitzende Heide Schinowsky am Montag. Der Arzt sei selbst seit zwei Monaten im Kriegsgebiet zwischen dem südukrainischen Gebiet Cherson und Mykolajiw im Einsatz und habe von vielen verwundeten Soldaten berichtet. „Es fehlt vor Ort an fast allem, und wir tun unser Möglichstes, um den Menschen zu helfen“, sagte Schinowsky, die dafür um Unterstützung aus Bevölkerung bittet.