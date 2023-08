„Menschenverachtend“: Nancy Faeser will verhindern, dass Höcke wieder als Lehrer arbeitet

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will den thüringischen AfD-Chef Björn Höcke nicht zurück in den Schuldienst lassen. Das sagte Faeser dem Handelsblatt. Höcke war früher Sport- und Geschichtslehrer an einer Gesamtschule im nordhessischen Bad Sooden-Allendorf. Er war Oberstudienrat. Wegen seiner politischen Tätigkeit als AfD-Landtagsabgeordneter in Thüringen ist er derzeit beurlaubt.