Berlin - Nach der jüngsten Beratung der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin waren mehrere Entscheidungen rückgängig gemacht worden. Darunter auch die ursprünglich geplante Osterruhe. „Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler“ – mit diesem Satz bat Kanzlerin Merkel die Deutschen vor einigen Tagen deshalb um Verzeihung. Die Erklärung sowie die Entschuldigung von Merkel gelten als Zäsur in der deutschen Pandemie-Politik und auch in Merkels Amtszeit. Am Sonntagabend war Merkel in der Sendung „Anne Will“ in der ARD zu Gast.

Was bedeutet das Fehlereingeständnis für das weitere Krisenmanagement von Bund und Ländern? Wie soll die dritte Corona-Welle nun gebrochen werden? Wo steht Deutschland gegenwärtig im Kampf gegen das Virus?

In jedem Fall betonte Merkel, bleibe es „auch weiterhin schwer“. Man müsse die dritte Welle brechen, der Instrumentenkasten dafür sei aber da. Sollte den Ministerpräsidenten der einzelnen Bundesländern dies nicht gelingen, müsse sie aber „überlegen“ und über weitere Maßnahmen „nachdenken“. Die Frage von Anne Will, ob sie die Macht „an sich ziehen wolle“, verneinte Merkel unter anderem mit Hinweis auf die Verfassung.

Auf die vermeintlich kritischen Fragen, etwa zu konkreten Maßnahmen, sagte Merkel Dinge, die zumeist bekannt waren: „Das Testen allein wird uns nicht helfen.“ Die Kanzlerin, die im fast weißen Blazer erschienen war, sagte weiter, dass die gesetzlich verordnete Kontaktbeschränkung nach wie vor eine der wichtigsten Maßnahmen im Kampf gegen Corona sei. Das in Berlin ausgegebene Prinzip „Testen und Bummeln“ hält Merkel hingegen nicht für zielführend.

Merkel: „Mit Öffnungen wird man das Problem nicht lösen“

„Mit Öffnungen wird man das Problem nicht lösen“, sagte sie. Merkel schloss weitere Pandemie-Einschränkungen nicht aus. „Für mich sind weitere Kontaktbeschränkungen und Ausgangsbeschränkungen ganz wichtige Mittel. Mit dem Enthusiasmus der Wirtschaft bin ich auch nicht zufrieden, so dass wir Regelungen finden müssen.“

Merkel kritisierte, dass viele Bundesländer nicht mitziehen würden. Wenn das nicht anders gehe, dann müsse sie überlegen, welche Möglichkeiten es noch gebe. „Eine Möglichkeit wäre, das Infektionsschutzgesetz anzupassen. Im Augenblick ist die Eindämmung noch nicht da.“ Auf die Frage, ob ihr Parteifreund Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, gegen die zwischen Bund und Ländern vereinbarten Beschlüsse verstoße, sagte Merkel: „Ja. Aber er ist nicht der Einzige.“

Zur mangelnden Impfstoffbestellung sagte sie: „Das Konzentrieren auf sich selbst ist eine sehr gefährliche Strategie. Trotzdem müssen wir über Exportbeschränkungen nachdenken.“