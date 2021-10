Berlin - Zum Schluss hat Angela Merkel auch noch die lahme Ente erledigt. Galt nicht das Gesetz der Handlungsunfähigkeit von Politikern, sobald sie Ämter verloren hatten? Seit Merkel den Parteivorsitz der CDU im Dezember 2018 abgegeben hatte, zeigte sie als Bundeskanzlerin keinerlei Lähmungserscheinungen – nicht in der Pandemie, nicht auf EU-Gipfeln, schon gar nicht bei Treffen mit den Alpha-Männchen Trump, Putin oder Erdogan.

Ihre internationale Abschiedstour geriet zur Ehrenrunde – Respektbezeugungen, Huldigungen, Ehrendoktorwürden so umfangreich und emotional, sodass sie manchmal selbst innerlich errötete. Aus staatsbürgerlicher Sicht bedeute die Ehrungen: Sie hat das Ansehen Deutschlands in noch gar nicht vollständig fassbarem Maß gehoben.

Angela Merkel hat noch jedes mögliche Klischee ad absurdum geführt: In der Union nannte man sie anfangs „Zonenwachtel“ und hielt sie für eine Übergangserscheinung nach dem qualvollen Ende des Kanzlers Kohls. Ostdeutsch, Frau, protestantisch – jedes dieser Merkmale hätte eigentlich ausreichen müssen, um einen Aufstieg an die Spitze zu verhindern. Hätte.

In jüngster Zeit kursierten eher die umgekehrten Klischees: Die war nicht Frau genug; die war nicht ostdeutsch genug. Richtig ist: Für die Stellung der Frauen in der Bundesrepublik (alt) hat sie mehr erreicht als jemals jemand zuvor in den Jahrzehnten seit Einführung des Frauenwahlrechts. Als Revolution wirkte das am 1. Januar 2007 eingeführte Elterngeld.

Vor genau 15 Jahren krakeelten die Patriarchen der Union „Wickelvolontariat“, weil Merkel gemeinsam mit ihrer damaligen Familienministerin Ursula von der Leyen 2006 den „Plan Ursula“ durchgesetzt hatte, an zwölf Monate Elterngeldzahlung zwei Vätermonate anzuhängen. Damit war der Anfang vom Ende des konservativen Familienweltbildes eingeläutet.

Fünf Jahre später gab es vier Vätermonate und geteiltes Elterngeld. 2015 kam das Elterngeld plus. In der bekannten Nüchternheit beschrieb die Kanzlerin den grundstürzenden Wandel so: „Wir arbeiten daran – das finde ich sehr spannend –, Mütter und Väter gleichermaßen in die Familienarbeit einzubeziehen, weil vollkommen klar ist, dass Gleichberechtigung nicht gelebt werden kann, wenn die Frauen für Familie und Beruf zuständig sind und die Männer und Väter nur für den Beruf.“

Fakten schaffen für Frauen und Männer

Mit diesem Gesetz haben die regierenden Frauen Tatsachen geschaffen – den Ausbau von Kitas auch im Westen möglich gemacht. Das bis in die 90er-Jahre gängige laute Schlechtreden berufstätiger Frauen mit Kindern („Rabenmütter“) ist erheblich leiser geworden. Aber Merkel und von der Leyen haben die große Aufgabe, gleichberechtigte Partnerschaft zu leben, nicht befohlen, sie schufen den staatlichen Rahmen und riefen den Leuten zu: Füllt ihn aus! Vollendet die Wende! Teilt euch die Arbeit in Beruf, Haushalt, Kinder, alte Eltern! Jetzt habt ihr die Voraussetzungen. Allerdings: Das Ehegattensplitting, diese schlimme Frauenfessel, haben sie noch immer nicht abgeschafft.

Trotzdem: Die Veränderungen der vergangenen zehn Jahre sind enorm. Aber der in der DDR bis 1990 geltende Standard ist noch lange nicht erreicht. Das seinerzeit modernste Familiengesetz der Welt ging von mündigen Frauen (und Männern) aus – zum Beispiel hinsichtlich der gleichen Bezahlung oder des Schwangerschaftsabbruchs. Dafür gehen Frauen heute noch auf die Straße. Die Bundesrepublik ist in dieser Hinsicht gesellschaftspolitisch auf die Füße und ins Laufen gekommen. Am Ende kostete es Angela Merkel ein müdes Lächeln, um den Feministinnen, die Frauenrechte lieber an Formalien festmachen statt an realen Revolutionen, wissen zu lassen: Na gut, dann sei sie eben Feministin…. Wenn ihr so darauf besteht. Halt noch so ein -ismus.

Die Blazer kommen regelmäßig in die Altkleidersammlung. ... Ich gebe keine Kleider ins Museum. Angela Merkel auf die Frage der Süddeutschen Zeitung nach ihren legendären Jacken

Als Ostfrau hat man ja so seine Erfahrungen. Den Ballast der Ostbiografie trugen nach Westdefinition Männer wie Frauen. Ebenso die Diktatursozialisierung. Aber Frauen bekamen nach der Wende noch die Extra-Portion Besserwessi:innenbelehrung. Ein Beispiel: Kaum war die Mauer gefallen, meldete sich eine Kollegin aus der in Westberlin erscheinenden linken Tageszeitung taz in der Berliner Zeitung: Sie wolle mit den Frauen der Redaktion sprechen.

Höflich und durchaus neugierig versammelten sich etwa zwei Dutzend Journalistinnen zum Gespräch, jüngere und ältere, berufs- und lebenserfahren, meist mit Kindern. Alle alphabetisiert. Wie sich zeigte, wollte die Kollegin nicht mit uns reden, sondern uns mitteilen, dass wir als Frauen bisher falsch gelebt hätten – im falschen System sowieso –, aber eben auch ohne Feminismus. Nun endlich sei der Moment, sich der richtigen, einzig wahren Lehre zuzuwenden, endlich Frauenpower leben zu können usf.

Ein paar Monate später fanden wir uns in der frauenpolitischen Bronzezeit der bundesdeutschen Hausfrauenrepublik wieder. Nun kam erst recht der Ärger über das Feministinnengeschwätz hoch. Aber dann wurde die Ostfrau Merkel zur Bundeskanzlerin. Wie hat sie das gemacht? Wie hat sie diese festgefassten Vorurteile überwunden? Wie hat sie die Konflikte ausgehalten?

Wie halten Sie das aus, Frau Merkel?

Ich habe sie persönlich danach gefragt, 1996. Dass sie ins Kanzleramt gelangen würde, war noch nicht absehbar. Sie war 42 Jahre alt, zwei Jahre älter als ich, mit ähnlichem DDR-Bildungsweg und jetzt Bundesumweltministerin, zuvor Frauenministerin, zudem Bundestagsabgeordnete, stellvertretende CDU-Vorsitzende. 1995 hatte sie, auf internationalem Parkett ein Niemand, die Berliner Klimakonferenz zu einem allseits bestaunten Erfolg geführt – ihr großes Debüt als Verhandlerin von großen Fragen.

Im Mai 1996 saß ich etwa eine Stunde lang neben ihr in einem Bus, der durch Thüringen fuhr, weil sie die Fortschritte der Wismut-Sanierung in Augenschein nehmen wollte. Gerade hatte man das Riesenloch bei Ronneburg besichtigt, in das die strahlenden Abraumpyramiden des Uranbergwerks verfüllt wurden. Ich persönlich hatte gerade die jüngste Ossi-Entlassungswelle in der Zeitung überstanden, hatte also Grund, auf die nächsten Jahre im Job zu blicken und fragte: Wie durchstehen Sie Widerstände, Obstruktion, Gemeinheiten? Mir raubten viel geringere Dinge den Schlaf.

Freude am Lösen von Konflikten

Sie blickte ausnehmend vergnügt (Sie wissen schon, wie sie dann guckt) und sagte: „Es macht mir Spaß, Widerstand zu brechen.“ Es mache sie glücklich, in solche Kämpfe hineinzugehen und dann mit einer Lösung herauszukommen. Wenn sie abends schlafen gehe, freue sie sich schon auf den Streit mit den altehrwürdigen Alleswissern. Ich war verblüfft – diese Variante hatte ich für mich noch nie in Betracht gezogen: sich freuen über Streit und Ärger.

DPA/Picture Alliance Mit offensichtlichem Vergnügen spricht Angela Merkel im Bundeskanzleramt beim Girls' Day zu den anwesenden Mädchen. Im Hintergrund hängen Bilder der Altbundeskanzler Gerhard Schröder und Helmut Kohl. Und wer malt Ihr Gemälde? Sie will sich Zeit lassen.

Sie beschrieb das näher anhand eines damals akuten Konfliktes, in dem viele ehrwürdige Professoren und andere altgediente Männer eine Rolle spielten und laut mahnten: „Traditioooon!“ Es ging um die WaBoLu. Hinter diesem lustigen Kurzwort verbarg sich die 1902, zu Robert Kochs und Rudolf Virchows Zeiten gegründete, einst preußische Landesanstalt für Wasser-, Boden- und Lufthygiene, seit Jahrzehnten die wissenschaftliche Autorität für alle Probleme, die später Umweltverschmutzung genannt wurden.

Seit 1974 gab es auch das Umweltbundesamt, das nicht nur naturwissenschaftlich-technisch und mit Blick auf die Gesundheit wie das dem Bundesgesundheitsamt zugeordnete WaBoLu dachte, sondern auch politisch beraten sollte. Beides zu vereinen, war damals eine von Angela Merkels Aufgaben.

Die Herrenwelt lüften

Und was hörte die junge Ministerin, die Veränderungen wollte? Sie zählte drei Reaktionsvarianten auf: „Das haben wir immer SO gemacht. Das haben wir noch NIE SO gemacht. Oder: Wo kommen wir hin, wenn wir das SO machten.“ Und dann erzählte sie vergnügt, wie sie dabei war, diese Phalanx zu durchbrechen und die Amtsstuben der Herrenwelt zu lüften.

Ich habe mir diese Geschichte zu Herzen genommen. Sie hat mir durch 25 Jahre Berufsleben geholfen, und immer dann, wenn die Kanzlerin im Sturm stand, sei es auf der Bühne des CSU-Parteitags neben einem unverschämten Horst Seehofer, vor Putins Kamin mit Palast-Töle, auf Erdogans goldenen Thronsesseln oder als Adressatin von Trumps Sprüchen, dann war mir klar: Das wirft sie nicht um.

Als sie während ihres Aufstiegs machtbewusst vermeintlich starke Männer reihenweise beiseiteschob, staunten die anderen – nicht weil es geschah, sondern weil es eine Frau tat. Frau konnte lernen: So geht das. Sie hat den Mut aufgebracht, den Patriarchen Kohl abzuräumen, und Frau konnte lernen: Mutig ins Freie, das funktioniert. Männer kochen auch nur mit Wasser. Überraschend oft mit sehr dünnem.

Imago 100 Jahre Frauenwahlrecht: Angela Merkel und Weggenossinnen 2020(v.l.n.r.) Rita Süssmuth (CDU), Manuela Schwesig (SPD), Bundeskanzerlin, Angela Merkel (CDU),Franziska Giffey (SPD), Christine Bergmann (SPD) und Ursula Lehr (CDU).

Andererseits betätigte sie sich nicht als Amme für Mädchen. Frauen mussten zeigen, dass sie etwas können und wollen. Die bekamen ihre Chancen. Die drei strahlenden Frauen Merkel, von der Leyen, Kramp-Karrenbauer, letztere zwei nach Karrieresprüngen, sprachen Bände. Die ungenügend ambitionierten Frauen (in der eigenen Partei und überhaupt) ermutigte sie dieser Tage in einem SZ-Interview, Frauen müssten sich mehr zutrauen, denn „selbst wenn welche da sind, ist es ja nicht so, dass sie sich um einen Parteivorsitz rangeln“. Sie erinnerte daran, dass sie ohne eine Frau auf einer B9-Stelle im Bundeskanzleramt – das ist die dritthöchste Beamtenlohnstufe, um 11.600 Euro – gestartet sei. Jetzt herrsche da Parität.

Überhaupt die Parität: Das Thema treibt sie seit ihrer Zeit als Familienministerin um. 2019 sagte sie in einem Interview mit der "Zeit" gesagt: "Parität in allen Bereichen erscheint mir einfach logisch. Das muss ich nicht dauernd extra erwähnen."

In den jüngsten medialen Abschiedsrunden las man oft die Frage, warum sie nicht früher und lauter ihr Frau-Sein und ihre Ost-Herkunft betont hatte. Die Antwort ist einfach. Hätte sie es getan, wäre sie nicht CDU-Vorsitzende oder Kanzlerin geworden. Weder der Osten noch das Frau-Sein sind Karriere-Beschleuniger. Aber das allerseits übliche Opfer-Gewese ist es auch nicht. Frauen-Gejammer über erlittene Unbill, so gemein es gewesen sein mag, hilft nicht weiter. Frauen im Opfermodus sind langweilig. Selbst eingezogene gläserne Decken behindern genauso wie die patriarchalischen.

Von Merkel lernen heißt: Machen statt maulen.