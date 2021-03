Berlin - Einen Tag nach der Entschuldigung für das Chaos nach der letzten Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) hat Bundeskanzlerin Angela Merkel einen Richtungswechsel vorgenommen. Nachdem sie in den vergangenen Wochen immer wieder um eine möglichst bundesweite Vorgehensweise gerungen hat, betonte sie in ihrer Regierungserklärung am Donnerstag die Bedeutung der Länder und Kommunen. Es sei bei der Bekämpfung des Virus ein „viel höheres Maß an Regionalisierung“ möglich, sagte sie vor den Bundestagabgeordneten. Daher bleibe „keinem Oberbürgermeister und keinem Landrat verwehrt, das zu tun, was in Tübingen und Rostock getan wird“.