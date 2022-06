In ihrem ersten Interview seit dem Ende ihrer Amtszeit hat Bundeskanzlerin Merkel den russischen Angriff auf die Ukraine scharf verurteilt. „Dafür gibt es keine Entschuldigung“, sagte die Ex-Kanzlerin am Dienstagabend im Gespräch mit dem „Spiegel“-Journalisten Alexander Osang im Berliner Ensemble. Der Überfall habe „keinerlei Rechtfertigung“. Es sei ein „objektiver Bruch all dessen, was uns in Europa friedlich zusammenleben lässt“. Sie nannte den Angriffskrieg auch „von Russlands Seite ein großer Fehler“. Tatsächlich sei es „nicht gelungen, den Kalten Krieg zu beenden“.

Seit 20.00 Uhr stellt sich die 67-JährigeMerkel erstmals seit dem Ende ihrer Kanzlerschaft den Fragen eines Journalisten. Mit Spannung wurde erwartet, was sie vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges in der Ukraine über ihre Russland-Politik und ihr Verhältnis zu Präsident Wladimir Putin sagen wird. Die Veranstaltung unter dem Titel „Was also ist mein Land?“ wird vom Aufbau Verlag und dem Berliner Ensemble organisiert. Osang hat Merkel mehrfach porträtiert.

Am vergangenen Mittwoch hatte Merkel erstmals Stellung zum Krieg in der Ukraine bezogen. Bei ihrer Laudatio auf den langjährigen DGB-Chefs Reiner Hoffmann sagte sie, sie wolle als Bundeskanzlerin außer Dienst keine Einschätzungen von der Seitenlinie abgeben.

Doch zu sehr markiere Russlands Einmarsch einen eklatanten Bruch des Völkerrechts in der Geschichte Europas nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Sie unterstütze alle entsprechenden Anstrengungen der Bundesregierung, der EU, der USA, der Nato, der G7 und der Uno, „dass diesem barbarischen Angriffskrieg Russlands Einhalt geboten wird“.