Berlin - Der Bundestagspräsident gibt an diesem Tag den Ton vor. „Viele von uns haben gehofft, dass es in diesem Sommer etwas mehr Normalität geben würde“, sagt Wolfgang Schäuble am Mittwochmittag bei der Eröffnung der Bundestagssondersitzung. „Statt dessen erleben wir Krisen, Konflikte und Katastrophen.“ Die Abgeordneten entscheiden heute über Fluthilfen und die Fortsetzung der pandemischen Notlage – doch das ist fast schon politischer Alltag angesichts der katastrophalen Lage in Afghanistan. „Die Verzweiflung der Menschen am Flughafen in Kabul zerreißt uns das Herz“, sagt Schäuble und es ist in diesem Augenblick sehr still im Plenum.

Afghanistan liefert seit Tagen Bilder, die fassungslos machen. Verzweifelte Menschen, die vor den Taliban fliehen wollen und zu den Flugzeugen drängen. Menschen, die in der Hitze kollabieren. Und Mütter, die ihre Babys den amerikanischen Soldaten in den Arm drücken, damit sie gerettet werden, ohne zu wissen, ob sie sie wiedersehen. Diese Szenen haben auch die Bundestagsabgeordneten verstört. Man merkt es daran, dass fast jeder, der in der Debatte redet, darauf eingeht.

Doch wie konnte es erst so weit kommen?

Das ist die Frage, die Bundeskanzlerin Angela Merkel beantworten muss. Das Afghanistan-Desaster zwingt sie in eine Art Nachspielzeit. Eine Regierungserklärung hatte sie in diesen letzten Wochen ihrer Amtszeit nicht mehr geplant, erst recht keine, die sie derart in die Defensive bringt. Eigentlich sollte Merkel am Nachmittag den Walther-Rathenau-Preis entgegennehmen. Er wird für außergewöhnliche Erfolge im Bereich der Außenpolitik verliehen. Am Vortag kam die Absage der Feier – die Kanzlerin werde im Bundestag gebraucht. Statt gelobt zu werden, muss sie sich verteidigen. Und auch noch eine Hiobsbotschaft bestätigen: Schon in den nächsten paar Tagen wird Schluss sein mit der Luftbrücke der Bundeswehr. Merkel versichert, dass der endgültige Abzug der Truppen nicht das Ende der Bemühungen bedeute, die afghanischen Ortkräfte zu schützen. Man werde dazu intensiv verhandeln. Es klingt so hilflos, als gebe sie sich dieses Versprechen selbst.

In ihrer Rede erzählt sie sehr persönlich vom Tod eines ihrer Personenschützers, der zum Einsatz in Afghanistan abkommandiert worden sei und dort 2008 starb – kurz bevor er in ihren Dienst zurückkehren sollte. Sie vermeidet aber jegliches Wort der Reue, gar der Entschuldigung. Stattdessen zählt sie auf, was sich in den vergangenen zwanzig Jahren in Afghanistan alles verbessert hat: Die Kindersterblichkeit sei halbiert worden. Mehr als 90 Prozent der Bevölkerung hätten Zugang zu Strom. Es gehe keine Terrorgefahr von dem Land mehr aus. Klar sei aber auch: „Die Taliban sind jetzt Realität in Afghanistan.“

Dass das so schnell gegangen ist, lastet sie im wesentlichen der afghanischen Armee und der mittlerweile geflohenen Regierung an: „Unterschätzt haben wir, wie atemberaubend schnell die afghanischen Kräfte Widerstand aufgeben würden“, so Merkel. Dies sei durch die Flucht der Regierung noch beschleunigt worden. Aber Deutschland sei in Afghanistan keinen Sonderweg gegangen: „Wir haben seit 2001 gemeinsam mit den Verbündeten gehandelt, auch jetzt.“

Es sei ein Dilemma, dass man die Ortskräfte nicht schneller ausgeflogen habe. Man habe immer gedacht, dass auch nach dem Abzug der Truppen Hilfsorganisationen im Land bleiben und weiterarbeiten würden, so Merkel. „Stellen wir uns für einen Moment vor, wir hätten im Frühjahr Mitarbeiter und Ortskräfte deutscher Hilfsorganisation ausgeflogen“, sagte sie. „Hätte man da Vorausschau gelobt oder kritisiert, dass man die Menschen im Stich lässt? Beide Sichtweisen haben ihre Berechtigung.“ Es sei allerdings nicht sehr schwer, hinterher Analysen zu machen.

Man werde für die genaue Analyse des Einsatzes in Afghanistan Zeit brauchen. „Von den Antworten wird abhängen, welche Ziele wir uns realistischerweise vor weiteren Auslandseinsätzen machen.“ Merkel spricht langsam, mit Bedacht. Sie lobt die Bundeswehr und die Hilfsorganisationen und dankt ihnen ausdrücklich für ihren Einsatz. Auf das Vorgehen der einzelnen Ministerien geht sie nicht weiter ein. Die große Koalition steht hier noch einmal zusammen, das zeigt sich schon, als Merkel am Beginn der Sitzung zum SPD-Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich geht und mit ihm ein paar Minuten spricht.

Mützenich spricht ähnlich defensiv. Auch er will natürlich schonungslos aufklären und Konsequenzen ziehen. Er schlägt dazu die Einrichtung einer Enquete-Kommission vor, in der Abgeordnete, Wissenschaftler und Praktiker zusammenarbeiten sollen. Das lässt ihm die Opposition nicht durchgehen. FDP-Chef Christian Lindner fordert wie auch die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock einen Untersuchungsausschuss, in dem Zeugen befragt und Unterlagen eingesehen werden können.

Die Grünen haben außerdem ein sogenanntes Löschungsmoratorium gefordert, wonach ab jetzt keine Unterlagen in den zuständigen Behörden und Ministerien vernichtet werden dürfen, die mit dem Afghanistan-Einsatz im Zusammenhang stehen. Die Fraktionen der großen Koalition lehnen das aber ab – womit sich bereits erste Konflikte in der nächsten Legislaturperiode abzeichnen, noch bevor die alte zu Ende gegangen ist.

Sondersitzung: Nur Olaf Scholz blättert in den Akten

Die Bundeskanzlerin, die Verteidigungsministerin, der Außen- und der Innenminister – sie alle werden in einem Untersuchungsausschuss vermutlich als Zeugen gehört werden. Am Mittwoch bleiben sie, abgesehen von der Regierungschefin, stumm, verfolgen die Debatte aber aufmerksam. Außenminister Heiko Maas verschränkt irgendwann die Arme vor die Brust, Horst Seehofer hat seine Hände in den Schoß gelegt. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hält den Kopf gesenkt, vermutlich aber, weil sie auf ihrem Handy liest. Die Corona-Maske tragen sie an diesem Tag alle womöglich gar nicht ungern. Miteinander reden müssen sie auch nicht, wegen Corona bleiben zwischen den Ministerinnen und Ministern auf der Regierungsbank immer zwei der lila Stühle frei. Zwischen ihnen sitzt Olaf Scholz und blättert emsig in seinen Akten.

Ganz rechts vorne sitzt die Bundeskanzlerin. Auch sie versagt es sich, in Akten zu blättern oder auf dem Smartphone zu tippen. Nachdem Armin Laschet seine Rede zur Flut gehalten hat, verlässt sie das Plenum. Heiko Maas ist zu diesem Zeitpunkt schon lange weg.