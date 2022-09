Merkels Memoiren sollen im Herbst 2024 erscheinen Exklusiv und persönlich soll's werden, wenn die Ex-Kanzlerin ihre politischen Erinnerungen veröffentlicht. Ihre Ankündigung klingt, als wolle sie sich darin ... dpa

Berlin -Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will ihre politischen Erinnerungen im Herbst 2024 in einem Buch veröffentlichen. Die gemeinsam mit ihrer langjährigen politischen Beraterin Beate Baumann verfassten Memoiren würden einen exklusiven, persönlichen Einblick in das politische Leben und Wirken Merkels geben, kündigte der Verlag am Kiepenheuer & Witsch Donnerstag an.