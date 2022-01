Das Ergebnis machte dann auch den neuen Vorsitzenden kurz sprachlos. Mit fast 95 Prozent der Stimmen der Delegierten, haben die Delegierten der CDU den Sauerländer Friedrich Merz auf ihrem digitalen Parteitag zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er selbst hatte für sich das Ziel „80 plus“ gesetzt. Der 66-jährige Bundestagsabgeordnete war der einzige Kandidat, da er schon aus dem Mitgliedervotum als Sieger hervorgegangen war. Jetzt müssen die Delegierten das Votum noch einmal per Briefwahl bestätigen.

Merz war den Tränen nah, als er die Wahl annahm. „Ich bin tief bewegt und beeindruckt von diesem Wahlergebnis“, sagte er. „ Das ist ein starker Auftrag und ein großartiges Mandat.“

In seiner Bewerbungsrede hatte er seine Partei dazu aufgerufen, die Oppositionsrolle im Bund anzunehmen. „Wir müssen jetzt keine Rücksicht mehr auf Koalitionspartner nehmen, sondern können sagen, was wir denken“, sagte er in seiner Bewerbungsrede auf dem Wahlparteitag, die zugleich mit einer Attacke auf die Bundesregierung verband. „Wo ist Ihre Führung?“, fragte er in Richtung des SPD-Bundeskanzlers Olaf Scholz. Die Regierung spreche sich für eine Impfpflicht aus und präsentiere dann dazu keinen Regierungsentwurf, so Merz. Inflationsrate und Energiepreise seien so hoch wie lange nicht, ohne dass es eine Antwort der Regierung darauf gebe.

In anderthalb Stunden Regierungserklärung habe Scholz nicht einmal die Worte Bundeswehr und Landesverteidigung in den Mund genommen. „Dabei sorgt sich Welt um Frieden in Europa“, sagte Merz. Der Kanzler sei noch nicht in Washington und Moskau gewesen und die Öffentlichkeit erfahre nicht einmal, ob er mit den jeweiligen Präsidenten sprechen. „Andere hätten längst die Initiative ergriffen“, kritisierte Merz.

Mario Czaja aus Berlin-Mahlsdorf neuer Generalsekretär

Seine eigene Partei rief er zu Geschlossenheit auf. „Wir nennen uns bürgerlich und wenn das richtig sein soll, dann müssen wir uns alle so verhalten“, so Merz. „Was wir 2021 in der Union erlebt haben, darf und wird sich nicht wiederholen.“ Diskussionen und auch Streit in der Partei seien in Ordnung, „aber am Ende müssen gemeinsame Lösungen stehen“. Dies gelte auch im Hinblick auf die Schwesterpartei CSU.

Die Union müsse nun „Antworten finden auf das neue Jahrzehnt, das vor uns liegt“, so Merz. Er betonte dabei vor allem die Bedeutung der Sozialpolitik. „Sie ist nicht der Reparaturbetrieb des Kapitalismus“, sagte der neue Parteichef. „Das Soziale ist Bestandteil unserer marktwirtschaftlichen Ordnung. Neue inhaltliche Ausrichtung unserer Partei: Soziale Sicherungssysteme zukunftsfest machen. Vor allem Rentensystem, damit auch junge Generation noch eine Chance hat, Einkommen zu haben. Das wird auch für uns größter Herausforderung sine, da Vorschläge machen.

Die CDU arbeite daher an einem neuen Grundsatzprogramm. Wichtig sei dabei vor allem eine neue Sozialpolitik. Im Programm sollte der Begriff Freiheit nicht fehlen, es müsse aber vor allem die Verantwortung betonen. „Wir werden intensiver über Chancen und Gerechtigkeit nachdenken müssen, gerade von Kindern aus benachteiligten Schichten“, sagte Merz. Das bedeute vor allem eine bessere Bildungspolitik. „Wir müssen dabei nicht alles neu erfinden“, so Merz. „Wir stehen auf einem soliden Fundament.“ Es gehe nicht darum, dem Zeitgeist hinterherzulaufen. „Wir verteidigen die bürgerliche Familie“, versicherte der neue Parteichef. Aufgabe einer Volkspartei sei es, gesellschaftliche Konflikte aufzunehmen und auszutragen.

Merz schlug nach seiner Wahl den Berliner Bundestagsabgeordneten Mario Czaja als Generalsekretär vor. Dieser forderte in seiner Rede, dass die CDU sich neu ausrichtet und ein Bild für Deutschland der Zukunft entwirft. „Ich will ehrlich sein“, so Czaja, „das kann einen Moment dauern.“ Aber Mitglieder seien bereit mitzumachen, wie die große Beteiligung an der Abstimmung zum Parteivorsitz gezeigt habe.

„Die Basis wird intensiv eingebunden“, versprach Czaja. „Das ist unsere Zugkraft.“ Er werde ein Mittlerer und Förderer zwischen der Bundeszentrale im Konrad-Adenauer-Haus und den verschiedenen Ebenen der Partei sein. Dabei soll ihn die baden-württembergische Bundestagsabgeordnete Christina Stumpp unterstützten, die das neu geschaffene Amt der stellvertretenden Generalsekretärin einnehmen und den Kontakt zur CDU in den Kommunen verstärken soll. Czaja durfte sich ebenfalls über einen großen Vertrauensvorschuss freuen: Fast 93 Prozent der Delegierten gaben ihm ihre Stimme.