Das Politikjahr 2021 endet mit einem Paukenschlag. Der 66-jährige Politikrückkehrer Friedrich Merz ist sehr deutlich und bereits im ersten Wahlgang zum designierten neuen CDU-Vorsitzenden gewählt worden. Die eigentliche Wahl kann aus rechtlichen Gründen erst auf dem Parteitag im Januar erfolgen. Aber das ist angesichts des Mitgliedervotums wirklich nur noch reine Formsache: 62 Prozent der CDU-Mitglieder, die sich an der ersten derartigen Befragung beteiligt hatten, wollen Merz an der Spitze der Partei sehen.

Dieses Votum ist auch deshalb ein so enormer Erfolg für Merz, weil sich insgesamt tatsächlich fast zwei Drittel der CDU-Mitglieder an der Brief- und Online-Wahl beteiligt haben. Dazu muss man sagen: Die meisten Mitglieder sind männlich und über sechzig. Und so sieht das Ergebnis denn auch aus. Oder andersherum: Die CDU ist mit dieser Personalentscheidung nicht gerade jünger und weiblicher geworden. Schwerer aber noch wiegt die Tatsache, dass die Basis sich mit der Wahl von Merz wohl vor allem in die gute alte Zeit zurückträumen möchte. Das kann im Grunde nur mit einer weiteren Enttäuschung enden.

Für Merz, der sich seit 2018 bereits zum dritten Mal um den Job als Parteichef bemühte, ist es eine Genugtuung, sich letztendlich durchgesetzt zu haben. Dass er im Moment des Erfolges darauf verzichtete, sich seine Genugtuung anmerken zu lassen, zeigt, dass er dazugelernt hat. Vor drei Jahren hatte er noch erklärt, dass er gerne im Team arbeite – wenn er dessen Chef sei. Diesmal hat er sich überzeugender als Mannschaftsspieler gegeben. Und damit fällt auch einer der künftigen Spitzenjobs in der Partei gewissermaßen in die Hauptstadt: Der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete Mario Czaja aus Marzahn-Hellersdorf gehört zum Team Merz und soll der nächste Generalsekretär werden. Czaja ist nicht nur ein erfolgreicher Wahlkämpfer, sondern repräsentiert auch den Arbeitnehmerflügel. Die Baden-Württembergerin Christina Stumpp soll als stellvertretende Generalsekretärin die kommunalpolitische Ebene stärken.

Merz hat sich in seinem dritten innerparteilichen Wahlkampf deutlich sozialer und basisorientierter präsentiert als früher. Er sprach über Themen wie Rente, Familienfreundlichkeit, notwendige Zuwanderung und den demografischen Wandel und zeigte sich in allen Diskussion deutlich zugewandter als früher. Der Kandidat des Wirtschaftsflügels? Das war früher mal. Der ehrgeizige Machtpolitiker? Merz sprach lieber darüber, wie man die Partei neu aufstellt statt über künftige Kanzlerkandidaturen.

Die Frage ist nur: Ist die neue Feinfühligkeit nachhaltig oder war sie vor allem Taktik? Auf die Frage, ob er Ralph Brinkmann nun als Fraktionsvorsitzenden ablösen wolle, wich er aus. Aber eigentlich hatte er vorher schon geantwortet. Die CDU, so Merz, habe eine wichtige Aufgabe als Oppositionspartei. Dafür wolle er sich mit aller Kraft einsetzen. Es sieht so aus, als sei Friedrich Merz wieder da. Ob die Partei davon profitiert, wird sich schnell zeigen. Im nächsten Jahr stehen sehr schnell gleich drei Landtagswahlen an. Im März wird erst im Saarland neu gewählt, im Mai dann in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Auch wenn der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz dort jeweils nicht selbst antritt, wird es für ihn die Prüfung dafür sein, wie seine Partei bei der Gesamtbevölkerung ankommt. Politisch wird es also auch im nächsten Jahr noch spannend bleiben.