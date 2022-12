Merz zum Energiesparen: Heize nur Räume, die ich auch nutze Auch der Unionsfraktionschef will in der Energiekrise sparen. Weihnachten feiert Merz nach eigener Aussage mit einem Baum mit echten Kerzen. „Alleine dadurch... dpa

ARCHIV - CDU-Politiker Friedrich Merz will nach Weihnachten «auch mal ausschlafen und vor allem mal das eine oder andere Buch lesen». Michael Kappeler/dpa

Berlin -Die Energiekrise hat bei Unionsfraktionschef Friedrich Merz nach eigenen Angaben die persönliche Sensibilität für Sparmaßnahmen erhöht. „Man wird ja in einer solchen Situation viel aufmerksamer und überlegt natürlich auch: Wo kannst du noch Energie sparen“, sagt der CDU-Vorsitzende in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.