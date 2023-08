Mesut Özil ist kein Einzelfall: Wie die Grauen Wölfe den deutschen Fußball kapern

Drei Halbmonde und ein heulender Wolf. Das Symbol der Grauen Wölfe, einer Bewegung des türkischen Rechtsextremismus. Mit diesem Tattoo präsentierte sich der ehemalige deutsche Fußballnationalspieler Mesut Özil kürzlich in den sozialen Medien. Er sorgte – mal wieder – für öffentliche Empörung.

Zu Recht, denn wie gefährlich die Grauen Wölfe sind, zeigen zahlreiche rassistisch und politisch motivierte Morde, auch hier in Deutschland. Dass sie nun mit einem weiteren Prominenten werben, der gerade in den sozialen Medien eine immense Reichweite hat, macht ihre Bewegung salonfähiger. Doch Özil ist kein Einzelfall.



Der Verfassungsschutz geht davon aus, dass die Grauen Wölfe bis zu 18.000 Mitglieder in Deutschland haben. Gerade der Fußball ist für die Gruppierung eine willkommene Gelegenheit, um Jugendliche und Erwachsene zu erreichen.

In Fußballvereinen, die manchmal schon in Vereinsnamen und -logo das nationalistisch-islamistische Programm vorgeben, schaffen sie niedrigschwellige Angebote, um ihre Ideologie zu verbreiten. In der derzeitigen Debatte wird das Phänomen zu sehr auf die Person Özil beschränkt, wobei vergessen wird, dass Graue Wölfe auch im deutschen Amateurfußball sehr präsent sind. In der Regel mit besten Verbindungen in die jeweiligen Fußballverbände und in die Politik.

Um ein breiteres Bild der Grauen Wölfe im deutschen Fußball zu bekommen, muss man sich die Entstehungsgeschichte ihrer Fußballvereine anschauen. Man muss der Frage nachgehen, weshalb sie auch heute noch ungestört ihre Ideologie über den Fußball verbreiten können.

Identität: Den türkischen Rechten geht es um mehr als um Fußball

Die Entstehung türkischer Fußballvereine in Deutschland ist eng verwoben mit der sogenannten Ausländerregelung in den 1980er-Jahren. In der Bundesliga durften nur zwei Spieler pro Mannschaft ohne deutsche Staatsangehörigkeit eingesetzt werden, ab 1992 waren drei erlaubt. Erst 2006 wurde diese Regelung generell aufgehoben. Zwar war sie im Amateurfußball nie Gesetz, doch die Vorstellung einer sehr begrenzten Aufnahme von Spielern ohne deutsche Staatsangehörigkeit prägte diesen trotzdem. Sie veranlasste viele nichtdeutsche Fußballbegeisterte, eigene Vereine zu gründen.

Mein Vater, der in den 1980er-Jahren gemeinsam mit seinen Freunden einen der ersten türkischen Fußballvereine in Duisburg gründete, musste sich immer wieder zahlreiche Anfeindungen anhören. Sie würden sich von der Mehrheitsgesellschaft abgrenzen, weil sie vermutlich nicht Teil der Gesellschaft sein wollen. Mein Vater sagt heute dazu: „Man warf uns immer vor: Ihr Türken wollt doch eh nur unter euch bleiben! Aber eigentlich sind die Deutschen unter sich geblieben, weil sie in ihren Mannschaften kaum türkische Spieler aufnahmen.“

In den 80er-Jahren gab es weitere Migration aus der Türkei. Der Putsch in der Türkei trieb auch viele politisch Verfolgte nach Deutschland. Darunter Kurden, Aleviten, Islamisten, Linke und türkische Nationalisten. Vor diesem Hintergrund gründeten die in Deutschland ohnehin bereits gut organisierten türkischen Rechten die ersten Fußballvereine. Nicht nur mit dem Ziel, Fußball zu spielen, sondern auch, um „türkische Identität und Kultur“ zu pflegen.

Jetzt, wo sich viele Familien dazu entschieden haben, in Deutschland zu bleiben, bieten diese Fußballvereine eine Gelegenheit, mit der Ideologie der Grauen Wölfe in Kontakt zu kommen, um die eigene Identität zu bewahren und die türkische Jugend nicht an die „deutsche Kultur“ zu verlieren. Die Grauen Wölfe verstehen Fußballvereine als eine Möglichkeit, neue Anhänger zu finden.

Bis heute bestehen Verbindungen zwischen Vereinen und Grauen Wölfen

Weil diese Vereine die meisten Mitglieder haben und gut vernetzt sind, werden sie auf kommunaler Ebene auch Ansprechpartner für die Politik. Andere Fußballvereine, wie zum Beispiel alevitische, kurdische oder relativ unpolitische, bleiben aufgrund ihrer geringeren Mitgliederzahl meistens unter dem Radar.



Bis heute bestehen diese Verbindungen zwischen Fußballvereinen der Grauen Wölfe oder Vereinen, die der Bewegung ideologisch nahestehen, und den lokalen Parteien. Für Politikerinnen und Politiker ist es eine reine Kosten-Nutzen-Rechnung. Sie unterstützen diese Vereine in der Hoffnung auf Wählerstimmen.

Wie solch ein Verein den Fußball wahrnimmt und gestaltet, durfte ich selbst als Schiedsrichter mehr oder weniger unfreiwillig erleben. Mit 14 Jahren wurde ich Schiedsrichter im Duisburger Norden und pfiff zehn Jahre lang Fußballspiele für den dortigen Fußballverband. Im Jahr 2004, ich war seit drei Jahren Schiedsrichter, leitete ich ein D-Jugend-Spiel auf der Anlage eines Vereins, der von Grauen Wölfen betrieben wurde. Das merkte ich relativ schnell an den drei Halbmonden auf dem Ring eines Verantwortlichen des Vereins.

Beim Einstimmen in der Kabine hörte ich die gesamte Ansprache des Trainers, der aus ganz normalen Gegnern Feinde machte und absurde Analogien zu bedeutenden Schlachten der Osmanen herstellte, als würde seine Mannschaft gleich vor den Mauern Wiens stehen. Beim Einlaufen auf das Spielfeld lief der Mehter Marşı, ein völkisches Marschlied, das die türkische Nation über alle anderen Nationen erhebt.

Auf den Zuschauerrängen wurden Flaggen mit drei Halbmonden und dem heulenden Wolf geschwenkt. Es herrschte immer mehr eine kriegsähnliche Atmosphäre. Befeuert vom Trainer, von Eltern und Zuschauern, die durch martialische Sprüche die jungen Spieler aufhetzten. Die Spieler waren gerade mal zwischen zwölf und 14 Jahre alt. „Bunlara türklüğünüzü gösterin!“, stachelte der Trainer immer wieder seine Mannschaft an: Zeigt denen euer Türkentum.



Nach dem Spiel beschrieb ich diese Atmosphäre detailliert im Spielbericht. Ich notierte, dass das keine Atmosphäre sei, um Fußball zu spielen, sondern eher an einen Parteitag türkischer Nationalisten erinnere.

Passiert ist danach gar nichts. Funktionäre beim Verband verharmlosten es mit der Begründung, dass es bei Türken nun mal so sei und man schlechte Karten habe, wenn man sich mit diesem Verein anlege. Diese Begründung war nicht nur pauschalisierend, sondern strotzte nur so von Angst und Ignoranz. Es gab keine Konsequenzen für den Verein. Es gab grundsätzlich nie Konsequenzen im Laufe meiner Schiedsrichterlaufbahn, wenn solche Vereine Gegner und Schiedsrichter einschüchterten und den Fußball zur Verbreitung ihrer Ideologie nutzten.

Graue Wölfe im Fußball: Dem DFB fehlt das nötige Bewusstsein

Das hat sich bis heute nicht wirklich geändert. Daher ist der Fall Özil auch keine Überraschung. Er zeigt erneut das strukturelle Problem in Deutschland, dass Graue Wölfe sowohl im als auch außerhalb des Fußballs ihre antidemokratische Gesinnung verbreiten können – ohne Konsequenzen. Anstatt sie weiterhin politisch zu tolerieren, wäre es notwendig, jegliche Kooperationen und Finanzierungen zu beenden.

Vereine, die diese Ideologie vertreten oder ihr nahestehen, können keine Ansprechpartner für Themen wie Migration und gesellschaftlichen Zusammenhalt sein. In der Politik und auch im DFB fehlt ein Bewusstsein dafür, dass die Grauen Wölfe auch im Fußball neue Anhänger suchen. Es braucht mehr Aufklärung, die die Gleichzeitigkeit verschiedener Formen des Rechtsextremismus sichtbar macht und sie bekämpft.



Denn wer neben dem deutschen Rechtsextremismus zusätzlich den türkischen fürchten muss, braucht Solidarität. Vor allem zum Schutz zahlreicher Betroffener, deren Sicherheit auch unser aller demokratisches Anliegen sein muss.