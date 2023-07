Mesut Özil: Macht niemanden zur Symbolfigur, der das nicht sein will

Mesut Özil sorgt mal wieder für Schlagzeilen. Mal wieder nicht als Fußballprofi, er hat ja auch seine aktive Laufbahn im März bei Basaksehir Istanbul aus gesundheitlichen Gründen beendet. Vielmehr geriet der 34-Jährige wegen einer Tätowierung in die Mühlen der Medien; offenbar handelt es sich um ein Symbol der Grauen Wölfe, ein Abzeichen von Rechtsextremisten in der Türkei also. Aufgewachsen in Gelsenkirchen-Bismarck als Sohn türkischer Eltern, besitzt Özil die doppelte Staatsbürgerschaft.