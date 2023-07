Im Internet sorgen derzeit Fotos von Mesut Özil für Wirbel, auf denen der frühere Fußballweltmeister mit einem Tattoo der Grauen Wölfe zu sehen ist. Wegen der Abbildung wird Özil vorgeworfen, rechtsextreme Symbolik zu zeigen. Als Reaktion darauf könnte ihm sogar das Silberne Lorbeerblatt entzogen werden, das dem einstigen deutschen Nationalspieler 2010 vom Bundespräsidenten verliehen wurde.



Auf den Bildern, die der türkische Fitnesstrainer Alper Aksac auf Instagram veröffentlichte, ist auf Özils Brust eine Tätowierung zu sehen, die drei Halbmonde und einen heulenden Wolf zeigt – dies sind Symbole von Anhängern der rechtsextremen Ülkücü-Bewegung, die in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet wird.

Laut Verfassungsschutz gibt es allein in Deutschland mehr als 11.000 Mitglieder der türkischen Ülkücü-Bewegung, sie werden Graue Wölfe genannt. Die ultranationalistische Bewegung verübte besonders in den 1970er-Jahren zahlreiche Gewalttaten und Morde. Ihr Ziel ist die Etablierung einer pantürkischen Nation, die sich vom Balkan bis nach Westchina erstrecken soll.



Özil, der im März seine Fußballkarriere beendet hat, hat sich bislang noch nicht zu dem Tattoo geäußert, den Instagram-Post seines Fitnesstrainers aber gelikt.

Es ist nicht das erste Mal, dass es Wirbel um den Ex-Nationalspieler gibt. Özil ist die vergangenen Jahre immer wieder in die Kritik geraten, aber er war auch ein gefeierter Fußballer in der deutschen Mannschaft – und für viele ein Held.



Deshalb wurde der gebürtige Gelsenkirchener am 5. Oktober 2010 vom damaligen Bundespräsidenten Christian Wulff zusammen mit weiteren Spielern der Fußballnationalmannschaft mit dem Silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet. Die Mannschaft erhielt die höchste staatliche Auszeichnung im Bereich des Sports für ihre herausragenden Leistungen bei der Fifa-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika. Damals hatte die Mannschaft den dritten Platz belegt.

Bundespräsidialamt: Auszeichnung kann entzogen werden

Die hohe Auszeichnung könnte Özil nun aber entzogen werden. Ein Sprecher des Bundespräsidialamts antwortete auf Nachfrage der Berliner Zeitung: „Die Richtlinien für die Verleihung des Silbernen Lorbeerblattes verweisen in Bezug auf die Auszeichnungswürdigkeit mit dem Silbernen Lorbeerblatt in Nummer 7.2 auf § 4 des Gesetzes über Titel, Orden und Ehrenzeichen. Dieser eröffnet die Möglichkeit, eine Auszeichnung zu entziehen, wenn sich der Ausgezeichnete durch sein Verhalten der verliehenen Auszeichnung als unwürdig erweist.“



Unwürdigkeit könne unter anderem dann vorliegen, „wenn sich der Ausgezeichnete in einer Weise äußert oder betätigt, die gegen die grundlegenden Prinzipien der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland verstößt“.

Ex-Nationalspieler Özil: Wegen Nähe zu Erdogan lange in der Kritik

Das Bundespräsidialamt prüfe bei Bekanntwerden eines solchen Verhaltens stets, ob die Voraussetzungen für die Entziehung der Auszeichnung vorliegen. Wenn ja, müsste Özil die hohe Auszeichnung an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zurückgeben.



Steinmeier war bereits 2018 auf Distanz zu Özil gegangen, als dieser sich vor der Weltmeisterschaft in Russland gemeinsam mit dem türkischen Präsidenten fotografieren ließ. Der Fußballer war in den vergangenen Jahren immer wieder durch seine Nähe zu Recep Tayyip Erdogan aufgefallen. Das Foto hatte die deutschen Medien monatelang beschäftigt. Özil warf damals dem Deutschen Fußballbund, der sich nicht hinter ihn gestellt hatte, Rassismus vor.



Steinmeier sagte damals in einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit, er habe sich zunächst gefragt, ob Özil von Erdogan für das Foto überrumpelt worden sei. „Es hat mich dann, ehrlich gesagt, auch ein bisschen ratlos gemacht.“