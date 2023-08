Als Studentin ging ich oft schwimmen. Einer meiner Dozenten besuchte dasselbe Schwimmbad. Er würde mich dort sofort erkennen, meinte er, „bei so’nem Körper!“. Danach ging ich nicht mehr schwimmen; auch seine Kurse belegte nicht mehr. Jahre später, als Doktorandin, hörte ich andere Sprüche. „Toller Vortrag“, hieß es dann. „Sehr süß!“ Das ist genau, was eine Wissenschaftlerin hören will. Hasen sind „süß“, Analysen globaler Medienmärkte nicht. „War nicht so gemeint“, kam dann zurück. Der Fehler lag wohl bei mir.



Ich habe Glück. Es ist das Jahr 2023, und ich arbeite an einer deutschen Uni. Vor 50 Jahren sahen die Dinge für Frauen dort noch anders aus. Wissenschaftlerinnen von damals sprechen von Ausgrenzung, Doppelbelastung und offenem Sexismus. Ja, die Dinge sind heute wirklich besser!

Spiegel-Schlagzeilen wie „Dozent machte jahrelang sexuell übergriffige Bemerkungen“ scheinen wie aus einer anderen Welt, oder? Über Jahrzehnte soll ein Dozent an der Humboldt-Universität Studentinnen gedemütigt haben. Viele wussten Bescheid, die Uni reagierte kaum. Erst jetzt kam der Fall in die Medien, weil den Betroffenen sonst niemand half. Der Dozent darf nicht mehr unterrichten. Immerhin, aber warum dauerte das so lange?

Die Medien lassen wichtige Fragen oft links liegen

Anders liegt ein Fall in Bonn: Dort gibt es das Briq-Institut für Verhalten und Ungleichheit. Das fährt jedes Jahr Millionen an Forschungsgeldern ein. Einflussreiche Wissenschaftler:innen forschen hier über Glauben, Chancengleichheit und Moral. Gleichzeitig gab es Vorwürfe schwerwiegenden Fehlverhaltens – laut Briq-Stellungnahme vom Oktober 2022, gegen einen „executive“, also eine Briq-Führungskraft. Die erwog gerichtliche Schritte. Gleichzeitig beauftragte Briq eine Kanzlei zur Untersuchung der Vorwürfe; die konnte diese nicht bestätigen. Laut Briq-Erklärung war nicht der Mitarbeiter das Problem, sondern anscheinend die „Person, die die Vorwürfe in sozialen Medien erhoben hatte“. Sie stand „zur Aufklärung des Sachverhalts … nicht zur Verfügung“. Warum ging sie an die Öffentlichkeit, aber wirkte bei der Aufklärung nicht mit? Und wie hoch ist der Druck auf Betroffene, denen mit Klagen gedroht wird? Solche Fragen sind wichtig; die Medien aber lassen sie oft links liegen.

Dagegen stehen die Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann im medialen Rampenlicht. Er „soll Sex mit Minderjähriger gehabt haben“ schrieb der Spiegel neulich. „Selbst schuld“ heißt es nun von einigen Rammstein-Fans. Die drehen den Spieß um: Nicht die Vorwürfe seien das Problem, sondern die Frauen, die sie erheben. Sie wussten doch, worauf sie sich einließen, oder? Fans reden von Hetze, Aufmerksamkeitshascherei und Ossi-Bashing. Nicht ganz zu Unrecht. Trotzdem frage ich mich, wie sie reagierten, wenn die Betroffenen ihnen nahe stünden. Unmöglich!? „Selbst schuld“, wer sich so täuscht.

Dank MeToo servieren uns die Medien täglich Stories über Macht, Sex und Missbrauch. Manche mag diese Nachrichtenflut nerven, für andere ist sie befreiend. Trotzdem schafft es nur ein Bruchteil der Fälle in die Medien. Die Frage ist: warum? Der Schritt in die Öffentlichkeit ist kostspielig. In intransparenten Prozessen riskieren Frauen oft Ruf und Job mit wenig Aussicht auf Erfolg. Das heißt, auch wenn manche Frauen profitieren mögen, am Ende verlieren so wieder alle Frauen, egal was sie tun – auch im Jahr 2023.