Metropolenkonferenz diskutiert über Krieg und Krisen

ARCHIV - Blick auf den Funkturm und das ehemalige Internationale Congress Centrum (ICC) bei Sonnenaufgang. Kay Nietfeld/dpa

Berlin -Zwei Tage lang beschäftigen sich die Teilnehmer der internationalen Konferenz Q Berlin mit Globalisierung, Krisen und den Gefahren für die Demokratie. Im ehemaligen Internationalen Congress Centrum (ICC) am Funkturm in Berlin-Westend stehen am Donnerstag und Freitag unter dem Titel „The New Unknown - Navigating Zeitenwende“ Themen wie die Folgen des Kriegs in der Ukraine für die globale Friedensordnung oder die Rolle der Metropolen bei der Bewältigung globaler Krisen auf dem Programm.