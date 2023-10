Meuterei in der FDP, unmoralische Angebote von der Union: Steht die Ampel vor dem Aus?

In der Regierung liegen die Nerven blank: Zoff gibt es um den Kurs in der Asylpolitik, beim Heizungsgesetz oder auch wegen der Kindergrundsicherung. Jetzt fordern 26 Landes- und Kommunalpolitiker der Liberalen von der FDP, die Ampelkoalition zu verlassen. Die FDP-Basis schreibt in einem Brandbrief: Der Dauerstreit schade der Partei, so dürfe es nicht weitergehen.



Die FDP-Landes- und -Kommunalpolitiker begründen ihre drastische Forderung unter anderem mit den schlechten Wahlergebnissen in Hessen und Bayern. Anfang Oktober waren die Menschen in den zwei Bundesländern an die Urnen gerufen. Die AfD gewann zig Stimmen dazu, die FDP schmierte ab und flog in Bayern sogar aus dem Landtag.

„Die FDP muss ihre Koalitionspartner dringend überdenken“, schreiben die 26 Unterzeichner in dem Dokument mit dem Titel „Weckruf Freiheit!“ an die FDP-Bundestagsfraktion und den -Bundesvorstand. Es gebe nur Zoff – sei es beim Atomausstieg, der Migrationspolitik und dem Bürgergeld, besonders aber mit den Koalitionspartnern auf Bundesebene.

Die Partei verbiege sich in der Koalition bis zur Unkenntlichkeit, heißt es weiter. Die Unterzeichner warnen vor dem „drohenden Niedergang der einzigen liberalen Partei“ in Deutschland. Es gebe jedoch Alternativen. „Wir fordern den Parteivorstand auf, sich mit diesen Alternativen ernsthaft auseinanderzusetzen und gegebenenfalls nach anderen Koalitionspartnern zu suchen, die für die Interessen Deutschlands und nicht für eine quasireligiöse Ideologie arbeiten.“

Auch wenn FDP-Chef Christian Lindner sich umgehend distanzierte und sich für einen Verbleib in der Ampelkoalition aussprach – es ist ein weiteres Kapitel der Selbstzerfleischung in der Ampel. Viele schließen inzwischen nicht mehr aus, dass die Koalition auf halber Strecke platzen könnte. 2025 wird in Deutschland neu gewählt, bis dahin ist es noch lange hin, heißt es aus Regierungskreisen.

FDP-Vorstoß in der Asylpolitik: Grüne widersprechen prompt

Alleingänge gibt es immer wieder: Am Wochenende erst hatten Lindner und Bundesjustizminister Marco Buschmann gefordert, die Sozialleistungen für Asylbewerber zu kürzen, sogar in manchen Fällen ganz zu streichen. Pikant: Lindner sagte, ansonsten bleibe Deutschland wegen der Sozialleistungen ein Magnet für Asylsuchende. Prompt protestierten die SPD, aber vor allem die Grünen. Chefin Ricarda Lang erteilte dem eine Absage: „Ich glaube, wir müssen aufpassen in dieser Debatte, dass wir nicht in einen Überbietungswettbewerb verfallen, wer das vermeintlich Härtere und Krassere fordert, sondern dass wir wirklich schauen, was hilft denn am Ende vor Ort.“

Es ist nicht das erste Mal, dass FDP und Grüne aneinandergeraten. Auch schon beim Heizungsstreit schlugen die Liberalen Oppositionstöne an – und blockierten das Gesetz, um Nachbesserungen durchzusetzen. Uneins sind sich die Parteien auch beim Bürgergeld, der Kindergrundsicherung und dem Atomausstieg.

Der Migrationskurs der SPD steht seit Tagen in der Kritik

Doch nicht nur bei den Liberalen ist die Angst groß, wegen der Koalition in der Bedeutungslosigkeit zu versinken. Auch die Volkspartei SPD steht in den Umfragen mies da, bei den zwei Landtagswahlen in Hessen und Bayern verloren auch sie an Stimmen – trotz jüngster Signale von Bundeskanzler Olaf Scholz, jetzt rigoroser irreguläre Migranten abschieben zu wollen. Kaum verkündet, zerpflückten Verbände und Politiker das neue Abschiebegesetz von Nancy Faeser. Der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, bezeichnete es in der Berliner Zeitung gar als „Luftnummer“. Selbst das Bundesinnenministerium rechnet nicht mit deutlich mehr Abschiebungen von illegalen Einwanderern. Zu den derzeit jährlich etwa 12.000 könnten 600 hinzukommen, mehr nicht.

Könnte eine große Koalition die Lösung sein, auch um den Erfolgskurs der AfD zu stoppen? Deutliche Worte fand Anfang Oktober CSU-Chef Markus Söder. Er forderte den Bundeskanzler Scholz dazu auf, FDP und Grüne aus der Regierung zu werfen und mit der Union eine Regierung zu bilden. Ihn treibe die Sorge um die Demokratie. Die deutsche Bevölkerung „beginnt an der Demokratie zu zweifeln“, sagte Söder. Daher gebe es auch den Zuwachs bei der AfD. Die Union „müsse jetzt bereit sein, in die Verantwortung zu gehen“, sagte Söder.

Berichte: Union bereitet sich auf große Koalition vor

Ein Angebot zur Zusammenarbeit mit der Union kam auch von Friedrich Merz – vor allem in dem Dauerbrennerkomplex Flucht, Migration und Asyl. Auch habe er, laut einem Bericht der Welt, parteiintern in letzter Zeit „wie auf Knopfdruck“ sämtliche in der Verfassung vorgesehenen Möglichkeiten vorgetragen, wie die Union Teil der Bundesregierung werden könnte. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann soll zuvor bei internen Gesprächen davon gesprochen haben, dass es, sollte es zu einem Bruch der Ampelkoalition kommen, „zu 99 Prozent“ Neuwahlen geben werde.



Merz forderte außerdem vom Kanzler, den sogenannten Deutschland-Pakt, den die Union ausschließlich zum „Stopp irregulärer Migration“ schließen will, direkt mit der Unionsfraktion im Bundestag zu verhandeln. Eine Kooperation mit der Union hätte allerdings das Potenzial, die Ampel zu sprengen.