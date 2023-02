MH17-Abschuss: Kreml weist Vorwürfe gegen Putin zurück Fast 300 Menschen starben, als prorussische Separatisten 2014 ein Flugzeug aus den Niederlanden abschossen. Ermittler glauben, dass Kremlchef Putin über die ... dpa

Moskau -Der Kreml hat die Vorwürfe westlicher Ermittler zu einer angeblichen direkten Beteiligung des russischen Präsidenten Wladimir Putin am Abschuss der Passagiermaschine MH17 in der Ostukraine 2014 zurückgewiesen. Die Anschuldigungen, wonach Putin über die Verlegung eines Buk-Waffensystems in den Donbass entschieden habe, entbehre jeder Grundlage, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge am Donnerstag. Im Juli 2014 kamen beim Abschuss der Maschine fast 300 Menschen ums Leben.