Michael Kretschmer zum Ukraine-Krieg: „Wo sind die diplomatischen Initiativen der Außenministerin?“

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) kommt für das Gespräch mit der Berliner Zeitung ins Verlagshaus nach Berlin-Kreuzberg, wo die Redaktion nur noch bis zum Ende des Monats ihren Sitz hat, bevor es am 1. März zurück ins „Haus des Berliner Verlags“ an den Alexanderplatz geht. Der Ministerpräsident ist gut gelaunt, erstaunlich offen, bedient sich herzhaft an den Industriekeksen und zeigt sich während des Gesprächs bereit, in allen kontroversen Themen und Abschnitten seinen Standpunkt zu teilen. In dem Gespräch mit unserer Reporterin Wiebke Hollersen, unserem Politikchef Moritz Eichhorn und unserem Chefredakteur Tomasz Kurianowicz wird sich bald herausstellen, wie man Streitkultur in der Praxis zivilisiert umsetzen kann.

Herr Kretschmer, seit Beginn des russischen Angriffskriegs spaltet die Frage nach Waffenlieferungen an die Ukraine das Land. Sie haben sich skeptisch geäußert. Aus Überzeugung, oder geht es in Sachsen nicht anders?

Ihre Einschätzung zu den unterschiedlichen Meinungen teile ich. 44 Prozent der Deutschen sind weiterhin der Meinung, dass wir die Ukraine mit Waffen unterstützen sollen. Gleichzeitig sagen aber 58 Prozent, dass wir diplomatisch nicht genug tun, um den Krieg zu beenden. Über diese Möglichkeit muss eben auch gesprochen werden. Das kommt mir in der öffentlichen Debatte noch zu kurz. Niemand hat ein Interesse, den Konflikt anzuheizen. Im Gegenteil. Aber wo sind die diplomatischen Initiativen der Außenministerin? Ich war 15 Jahre im Deutschen Bundestag, habe mich intensiv in der Europapolitik engagiert und bin der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundesrat. Natürlich habe ich mich mit all diesen Fragen intensiv beschäftigt.

Zu welcher Antwort sind Sie gelangt?

Die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik war 70 Jahre lang der Garant für Frieden. Als Vermittler in Konflikten konnten wir eine hohe Glaubwürdigkeit aufbauen und so zur Problemlösung beitragen. Jetzt ist ein neuer Aspekt hinzugekommen: Wir liefern in großem Maße Kampftechnik. Es scheint, dass wir uns auf eine schiefe Ebene begeben haben: Was vor einem halben Jahr auf keinen Fall passieren sollte, passiert jetzt. Deswegen ist es wichtig und richtig, die Frage zu stellen: „Ab wann sind wir so tief in dem Konflikt drin, dass wir Kriegspartei sind?“ Dieses Hinterfragen gehört für mich dazu, wenn man verantwortungsvolle Politik machen möchte. Es darf auf keinen Fall der Eindruck entstehen, Deutschland handle wie ein Getriebener. Das schadete unserer Glaubwürdigkeit. Wir brauchen eine breitere Diskussion zu diesen Fragen. Auch über unsere Rolle in der Zeit nach dem Ende des Krieges. Da dürfen wir nicht einfach hineinstolpern, wir können uns darauf vorbereiten.

Markus Wächter/Berliner Zeitung Zur Person Michael Kretschmer wurde am 7. Mai 1975 in Görlitz geboren. Er gehört der CDU an und ist seit 2017 Ministerpräsident des Freistaates Sachsen. Seit 2019 ist er außerdem im Sächsischen Landtag vertreten. Seit 2022 ist er einer von fünf stellvertretenden Bundesvorsitzenden der CDU.

Sie selbst sagen, Osteuropäern wie den Polen wurde lange nicht zugehört, auch als sie vor Russland warnten. Jetzt fordern diese Länder am lautesten Waffen für die Ukraine.

Da haben die osteuropäischen Länder auch recht gehabt und ich kann ihren Standpunkt voll und ganz verstehen. Sie streben seit langem eine verstärkte militärische Zusammenarbeit an, etwa einen gemeinsamen Raketenabwehrschirm oder eine bessere Sicherung der EU-Außengrenze. Wir haben uns da in der Vergangenheit zu oft einen schlanken Fuß gemacht, das muss man selbstkritisch anmerken. Mir kommt es so vor, als dass wir diese Versäumnisse jetzt mit einer Art Übersprunghandlung wieder wettmachen wollen. Das wird aber nicht funktionieren. Was wir brauchen, ist eine langfristig angelegte Strategie mit unseren Partnern, vor allem in Osteuropa. Da kommt mir zu wenig von der Bundesregierung. Gerade aus unserer besonderen Verantwortung heraus müssen wir Nationen besser zuhören, die unter sowjetischer Herrschaft marginalisiert, ja fast ausgelöscht wurden. Ihre Ängste sind real.

Warum haben viele Menschen in Ostdeutschland ein anderes Verhältnis zu Russland als etwa Polen oder Balten?

Ich erlebe keine Naivität, kein verklärtes Verhältnis, was Russland angeht. Eher das Gegenteil. Ich erlebe Menschen, die mir erzählen, wie die sowjetische Besatzung zu Zeiten der DDR war, wie wenig ein Menschenleben gezählt hat, wie rabiat die Besatzer mit ihren eigenen Soldaten umgingen. Das führt zu einer viel konkreteren Vorstellung, wozu die Diktatur in Russland in der Lage sein wird, um einen Krieg nicht zu verlieren. Daraus resultiert die Einschätzung: Dieser Krieg muss beendet werden, es muss einen Waffenstillstand geben, man muss verhandeln. Für mich ist dabei als Voraussetzung klar: Die Ukraine wurde völkerrechtswidrig überfallen und die Grenzen von 1991 gelten. Punkt.

Viele Leser schreiben uns: Putin habe dem Westen die Hand ausgestreckt, wir hätten sie nicht ergriffen. Es gibt in Ostdeutschland eine starke Skepsis gegenüber dem Westen, der Nato, den Amerikanern. Erleben Sie das auch?

Es muss immer wieder deutlich gemacht werden, wer der Aggressor ist. Es gibt keinen, wirklich keinen Grund für den russischen Überfall auf die Ukraine. Alle Argumente, die als Gründe genannt wurden – die Ausdehnung der Nato, ein EU-Beitritt der Ukraine oder eine scheinbare Ausweitung der Einflusssphäre des Westens – sind pure Propaganda. Es gibt universelle Werte wie Freiheit und das Recht auf Selbstbestimmung. Wie wir leider immer wieder erfahren, müssen diese auch immer wieder neu erkämpft und verteidigt werden. Das geht nur, wenn wir ökonomisch stark sind. Darum ist es wichtig, dass Europa wirtschaftlich nicht geschwächt aus der Krise hervortritt. Mir scheint, dass ist nicht allen in der Bundesregierung klar.

Also keine Sanktionen, aber Waffenlieferungen?

Wir müssen mit beiden verantwortungsvoll umgehen. Das heißt, es gilt abzuwägen, ab wann wir Gefahr laufen, Kriegspartei zu werden und welche Sanktionen möglicherweise uns mehr schaden als Russland.

Wie agiert Bundeskanzler Scholz in dieser Situation? Als Zauderer oder vorsichtiger Stratege?

Ich vermisse sehr, dass er sein Handeln und das der Bundesregierung erklärt. Wir haben zu oft gesehen, was passiert, wenn zu wenig kommuniziert wird: Viele entwickeln ihre eigenen Theorien. Das kann nicht das Ziel verantwortungsvoller Politik sein. Zugleich habe ich den Eindruck, dass der Kanzler in dieser Bundesregierung derjenige ist, der am meisten Respekt vor der Geschichte hat und umsichtig agiert. Es ist absolut notwendig, unser nationales Interesse zu definieren und sich nicht drängeln zu lassen. Aber das passiert zu wenig, zu zaghaft. Ich wünsche mir da mehr öffentliche und eine tiefergehende Debatte, auch und vor allem von Seiten der Bundesregierung. Ihr obliegt es, die Führung zu übernehmen.

Könnten Sie das nationale Interesse definieren?

Wir respektieren die Souveränität anderer Staaten und genau deshalb helfen wir jetzt, diese zu sichern. Wir wissen aber auch, dass wir unsere Sicherheit nur gewährleisten können, wenn wir ökonomisch stark sind und bleiben. Deutschland war aufgrund seiner Geschichte – Zweiter Weltkrieg, Teilung, Einbindung in die EU und die Nato – immer Berater und Moderator. Diese Rolle ändert sich gerade. Dennoch können wir auch auf unsere alte Stärke des Vermittlers zurückgreifen. Ich glaube, dass der Bundeskanzler das am Anfang auch so gewollt hat, dass er dann aber zu wenig Unterstützung in der Koalition hatte, um diese Position durchzutragen.

Sie machen sich für das deutsch-polnische Verhältnis stark. Zuletzt waren Sie beim deutsch-polnischen Bahngipfel. Warum gibt es immer noch keinen Schnellzug zwischen Berlin und Warschau? Wen muss man nerven, damit das endlich klappt?

Die Bundesregierung. Es ist jedes Mal dasselbe. Man braucht die erste Hälfte der Legislaturperiode, um die Verantwortlichen zu überzeugen, in der zweiten werden Dinge angeschoben, dann ändern sich Zuständigkeiten und man fängt wieder von vorn an. Ich ertrage keine Sonntagsreden zu diesem Thema mehr. In Richtung Frankreich, Belgien, in die Niederlande werden die Maßnahmen umgesetzt, es fahren Hochgeschwindigkeitszüge und das teils schon seit Jahren. Aber es gibt nicht eine einzige Hochgeschwindigkeitsstrecke in Richtung Osteuropa! Dabei zeigt die Erfahrung, wie Regionen durch eine gute Infrastruktur zusammenwachsen. Die Länder Brandenburg und Sachsen nehmen Infrastrukturgeld aus dem Braunkohleausstieg, 1,6 Milliarden Euro davon, für einen Schnellzug von Berlin über Cottbus nach Görlitz in die Hand. Dies schafft den Anschluss nach Krakau und dann weiter in die Ukraine. Wir werden das jetzt machen.

Warum werden Zugstrecken gen Westen gebaut, gen Osten gibt es aber diese Zögerlichkeit? Woran liegt das Ihrer Meinung nach?

Die Bundespolitik schaut immer noch mehr gen Westen. Das ist schade, denn dadurch werden viele Chancen nicht genutzt. Das ändert sich zwar aufgrund des Ukrainekrieges, aber leider viel zu langsam, wie man am Beispiel der Hochgeschwindigkeitstrasse sieht. Sachsen hat bereits vor Jahren die Initiative ergriffen und eine Wissenschaftskonferenz organisiert, um osteuropäische Forscher zusammenzubringen. In diesem Jahr wird sie unter Schirmherrschaft des tschechischen Premierministers stattfinden – aber ohne Beteiligung des Bundes! Ich kann verstehen, dass das bei unseren Nachbarn Verwunderung hervorruft.

Hängt es am Bundesverkehrsminister?

Schon unter Angela Merkel war alles geklärt, übrigens gemeinsam mit Olaf Scholz, wir saßen zusammen im Kanzleramt. Das damalige Verkehrsministerium wollte das auch nicht, aber wurde angewiesen, es zu tun. Jetzt fangen die gleichen Diskussionen erneut an. Es braucht ein Machtwort des Kanzlers, der dem Finanzminister, der Bahn und dem Verkehrsminister sagt, es ist Schluss. Wir stehen zu unseren Zusagen.

Also blockieren die Deutschen?

Die Polen haben jedenfalls ihre Bahninfrastruktur bis zur Grenze bei Görlitz schon vor Jahren auf 160 km/h ertüchtigt. Wir haben dann Jahre gebraucht, um unseren Anschluss dorthin zu legen. Die Polen sind viel schneller.

Wie schätzen Sie das deutsch-polnische Verhältnis ein?

Mit seiner Außenpolitik versucht Polen oft, innenpolitische Ziele zu erreichen. So muss man die latente Deutschland-Feindlichkeit in der öffentlichen Diskussion verstehen, die Diskussion um Reparationen. In Polen ist gerade Wahlkampf. Im Gegensatz zu all den lauten Forderungen funktioniert die grenznahe Zusammenarbeit ziemlich gut. Da ist so viel Positives entstanden, das ist schön.

Hat die Pandemie die Beziehungen zwischen den ostdeutschen Ländern und Polen noch mal verfestigt – weil man einen ähnlichen Freiheitsbegriff hat?

Die Verbindung ist besser geworden, weil wir in existenzieller Not über die Grenze zusammengearbeitet haben. Wir haben grenzüberschreitend etwa bei der Krankenhausversorgung geholfen. In Dresden wurden über Monate Corona-Tests für polnische Krankenhäuser ausgewertet, ohne Rechnungen zu stellen. Und andersrum, als es bei uns schwierig wurde, bot der polnische Außenminister an, deutsche Patienten zu behandeln.

Sie sind bekannt dafür, sich auch unangenehmen Diskussionen zu stellen. Ob Corona oder der Ukrainekrieg. Selbst, wenn es heiß hergeht. Wie stehen Sie das durch?

Nur wer einen Standpunkt hat, kann in der Demokratie Dinge voranbringen und Probleme lösen. Diskussionen gehören dazu, auch hart in der Sache. Das ist es, was eine Demokratie und eine plurale Gesellschaft ausmacht.

Wenn Sie wissen, Sie werden auf erbitterte Gegner treffen, wie gehen Sie da rein?

Zum Teil haben die Menschen eine völlig andere Meinung und manchmal auch eine andere Vorstellung von den Fakten als ich. Und ich weiß, ich werde nicht alle überzeugen. Aber für mich geht es darum, in einem anständigen Gespräch miteinander zu signalisieren, dass wir keine Feinde sind. Wir leben gemeinsam in einem Land. Es kann sein, dass ich ihre Thesen total krude finde, aber ich respektiere sie als Menschen. Oftmals habe ich erlebt, dass Menschen anders aus solchen Diskussionen rausgehen, weniger aggressiv und fundamental. Vor allem aber können wir erreichen, dass viele, die zuschauen, sich Gedanken machen über die Inhalte des Gesprächs und über die Art, wie wir miteinander umgehen.

Gibt es Menschen, mit denen Sie nicht ins Gespräch gehen würden? Wann wird Sachsen selbst Ihnen zu heiß?

Bei denen, für die die Staatsanwaltschaft zuständig ist. Aber das ist ja Gott sei Dank eine sehr kleine Minderheit.

Wo haben Sie das Streiten gelernt?

Im Studium haben wir heftig diskutiert, Konservative, Liberale, Linke. Ich fand diese Diskussionen spannend, anregend, inspirierend. Ich musste mir Mühe geben, intensiv nachdenken, argumentieren. Im Bundestag waren es manchmal eher die ganz Konservativen, von der CSU, mit denen ich etwa über Stammzellforschung gestritten habe. Nach so einem Abend der harten Diskussion sind wir alle nach Hause gegangen, und haben gesagt: „Wow, das war toll, auch wenn wir einander nicht überzeugt haben. Aber wir haben die Argumente verstanden und respektieren den Standpunkt des anderen.“

Ist es auch wichtig, dass man sich als Ministerpräsident mal anschreien lässt?

Anschreien ist unmöglich. Etwas ganz Furchtbares, vor allem, wenn Kinder dabei sind. Angeschrien zu werden, das macht was mit einem, das ist mir nicht egal.

Vor einigen Wochen diskutierten Sie in der Sächsischen Landesvertretung mit dem Schriftsteller Uwe Tellkamp und versuchten dabei, mit einem schwierigen Gesprächspartner eine Art Kompromiss zu finden. Wie haben Sie den Abend erlebt?

Grundlage für ein Gespräch ist der gemeinsame Wunsch, dass es eine Verständigung geben kann. Dafür ist es zunächst notwendig, den Argumenten des anderen Raum zu geben. Man muss viel mehr über dieses Buch und das, was er schreibt, in Ruhe und mit viel Zeit nachdenken.

Tellkamp hat gesagt, dass er teilweise eine Art Verengung des Meinungskorridors wahrnimmt, die ihn an die späte DDR erinnert. Geben Sie ihm Recht?

Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Das, was er da sagt, sorgt dafür, dass die Diskussion gleich wieder beendet ist, weil ein Aufschrei durch so manche Blase geht. Wir befinden uns mitten in einer Medienrevolution und wie bei allen Medienrevolutionen vorher, Buchdruck, Fernsehen, wühlt es die gesamte Gesellschaft auf. Die neuen Medien befeuern Tendenzen der Polarisierung.

Auch Sie haben mit Shitstorms zu kämpfen. Haben Sie noch das Gefühl, alles sagen zu können?

Ich nehme mir das Recht und versuche, die Kraft aufzubringen, die Dinge so zu sagen, wie ich sie sehe. Und mich in diese Diskussionen zu begeben, weil wir sonst als Demokratie Schaden nehmen. Es geht nicht anders! Das müssen wir lernen. Da müssen viele mitmachen. Es muss Menschen geben, die vorangehen und die eingeschliffenen Diskussionskorridore aufbrechen.

Gibt es etwas, was Sie öffentlich gesagt haben, so aber nicht noch mal sagen würden?

Das gibt es oft, natürlich, weil nicht jede Formulierung immer gleich passt. Aber wenn ich mich äußere, dann trage ich die Verantwortung dafür, dass ich richtig verstanden werde.

Haben Sie ein Beispiel?

Ich fand den Satz „Der Krieg in der Ukraine muss eingefroren werden“ aus meiner Sicht eine plausible Beschreibung. Wir haben einen Kriegszustand, es wird gekämpft, es sterben Menschen, es fallen Bomben. Und wenn wir es anhalten, es einfrieren, dann haben wir die Zeit zum Überlegen und Weiterdenken. Ganz offensichtlich, das habe ich im Nachgang gelernt, denken viele, einfrieren heißt: Schluss, diese Territorien sind jetzt russisch, die Ukraine muss verzichten. Das habe ich so nie gemeint. Ich hätte eine andere Formulierung verwenden und genauer erklären müssen, was ich meine.

Ist es in den aufgeheizten Debatten noch möglich, sich zu korrigieren?

Natürlich kann man das, wir sind doch eine Demokratie. Diese ganzen Vergleiche mit der DDR oder noch früher, das ist doch an den Haaren herbeigezogen!

Das sagen Sie den Leuten? Und dann hat man Meinungen ausgetauscht und gut ist?

Nein, es ist mehr. Wir leben in einem Land. Ihre Stadt, Berlin hier, ist verdammt groß, man kann sich aus dem Weg gehen. Aber wenn Sie beispielweise in Annaberg im Erzgebirge leben oder den Dörfern ringsherum, dann muss man sich am Tag nach einer Diskussion wieder gemeinschaftliche begegnen können. Man kann natürlich aussortieren, ausschließen und sagen, mit dem gar nicht mehr, aber dann wird’s erstens einsamer und zweitens radikaler.

Gibt es Themen, die man als Politiker lieber nicht anfasst? Zum Beispiel die Krim? Viele würden wohl nicht sagen, dass sie es für unrealistisch halten, dass die Ukraine die Krim zurückbekommt, obwohl sie das glauben.

Als Außenpolitiker würde ich sagen: Langsam mal. Wenn man eine Rechtsposition hat, kann es sein, dass man sie heute nicht durchsetzen kann, auch in zehn Jahren nicht, aber wenn ich sie aufgebe, habe ich sie verloren. Die deutsche Einheit war über Jahrzehnte undenkbar. Aber dadurch, dass man sie nie aufgegeben hat, ist sie am Ende möglich geworden. Die Krim ist ganz klar ukrainisches Territorium. Genau wie die anderen besetzten Gebiete.

In Berlin wurde kürzlich gewählt. Die CDU ist stärkste Kraft geworden. Wie erklären Sie sich den Wahlerfolg Ihrer Kollegen in der Hauptstadt?

Die Berliner CDU hat ein sehr gutes Angebot gemacht und hat die Fehler der amtierenden Regierung aufgedeckt.

Franziska Giffey gibt nicht auf und will weiter Regierende Bürgermeisterin werden. Haben Sie Verständnis für Politiker, die um ihre politische Existenz kämpfen?

Wir erleben so einen Kampf ja nicht zum ersten Mal. Klar ist: Die CDU ist der Wahlsieger und hat den Auftrag zur Regierungsbildung. Wer etwas anderes anstrebt, hat nicht verstanden, was die Wählerinnen und Wähler wollen.

Ihr Kollege Markus Söder hat Berlin nach Silvester als Chaosstadt bezeichnet. Sehen Sie das auch so?

Berlin ist fantastisch. Ich liebe diese Stadt, ich habe sie immer gemocht, schon als Kind. Meine Familie waren Vertriebene, der eine Teil ist nach Görlitz gegangen, der andere nach Berlin, wir waren viel in Berlin. Es hat sich so fantastisch entwickelt. Das ist auch ein Grund, warum ich diese ICE-Verbindung zwischen Berlin und Warschau wollte. Berlin ist die Metropole in Europa, die wächst und Power hat, an die müssen wir die Strukturwandelregion Lausitz anhängen.

Ein erstaunlich positiver Blick auf Berlin.

Sie sehen die kritischen Dinge, weil Sie jeden Tag hier sind. Aber seien Sie sicher, wer Berlin von außen sieht, sagt: „Wow, das ist schon eine tolle Stadt.“ Auch über die Berliner Verwaltung wird immer gelächelt. Ich habe sie als Abgeordneter kennengelernt. Ich sehe noch die lächelnden Mitarbeiter hinter dem Schalter, die immer sagen: „Ich weiß, hat lange gedauert, ist alles schwierig, aber komm, wir machen dit schon!“

Wenn Sie privat in Berlin sind, was ist dann Ihr Lieblingsort?

Die vielen Orte, an denen man Kultur und Wissenschaft erleben kann. Ein Beispiel sind die erstklassigen Institutionen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Ich freue mich schon auf den Reformprozess, auch Sachsen ist ja an der SPK beteiligt. Den Namen finde ich übrigens ganz gut, anscheinend sehen das nicht alle so. Privat habe ich als Abgeordneter in der Marienstraße in Mitte gewohnt, gegenüber der Böse-Buben-Bar, das waren 15 sehr prägende Jahre, da muss ich immer wieder hin. Ansonsten ging es mir so wie den meisten Abgeordneten, ich habe in dieser Zeit die Stadt nie richtig gesehen. Aus der Kindheit erinnere ich mich an den Plänterwald, die Boxhagener Straße, die Warschauer. Über die Warschauer Straße und die Oberbaumbrücke bin ich zum ersten Mal in den Westen rüber. Kurz gesagt: Berlin ist mit vielen Emotionen verbunden.

Vielen Dank für das Gespräch.

