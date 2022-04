Bis Ende vergangenen Jahres war Michael Müller Regierender Bürgermeister von Berlin. Seit der Bundestagswahl im September ist er nun SPD-Bundestagsabgeordneter – und ein Verfechter der eher abwartenden Politik von Bundeskanzler Olaf Scholz in Sachen Waffenlieferungen für die Ukraine.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Dienstag erklärt, dass es keine Kehrtwende in der deutschen Politik geben wird. Es bleibt dabei, dass Deutschland keine schweren Waffen liefert. Er hat damit viel Kritik auf sich gezogen. Wie sehen Sie seinen Kurs?

Ich begrüße die Linie von Olaf Scholz, weil ich finde, es ist in einer wirklich schwierigen Situation, wo es ja um eine Gratwanderung geht, genau richtig zu sagen, dass wir alles tun, um die Ukraine zu unterstützen, auch mit Waffen, mit Munition, mit Geld, damit sie selbst Waffen einkaufen kann. Gleichzeitig aber sind wir besonnen, dass wir nichts tun, dass die Nato doch Kriegspartei sein könnte und dieser Konflikt weiter eskaliert. Olaf Scholz hat noch mal deutlich gemacht, dass es keinen Zweifel an der Unterstützung gibt, aber dass es eben auch Grenzen gibt an den Punkten, wo die Gefahr einer Eskalation besteht.

Gibt es denn diesen feinen Unterschied wirklich? Kann man wirklich glauben, dass Wladimir Putin sich das anguckt und sagt, okay, leichte Waffen sind keine Eskalation, schwere Waffen sind eine Eskalation? Diese Trennlinie wirkt bizarr, oder nicht?

Zur Person Der SPD-Politiker Michael Müller ist mit der Bundestagswahl 2021 von der Landes- in die Bundespolitik gewechselt. Dort vertritt er seine Partei als Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Zuvor war er in Berlin zunächst Senator und von 2014 an Regierender Bürgermeister. Die SPD Berlin führte er von 2016 bis 2020.

Man muss sehen, dass der Bundeskanzler diese Linie nicht isoliert verfolgt, sondern in Abstimmung mit den europäischen Partnern und natürlich auch den USA, die sehr ähnlich handeln. Und das heißt, dass es offensichtlich gemeinsam so eingeschätzt wird, dass durch schwere Waffen auch der Eindruck eines Angriffsszenarios entstehen könnte in Richtung Russland. Das ist, glaube ich, der trennende Punkt, den man immer sehen muss.

Nun haben aber die Niederlande und auch die USA angekündigt, durchaus bei schweren Waffen aushelfen zu wollen. Ist das nicht ein Widerspruch, weil Herr Scholz ja sagt, alle machen es so, wie die Deutschen es machen? Da widerspricht ja mittlerweile auch mindestens ein Koalitionspartner.

Wir werden schon sehen, was dann wirklich geliefert wird und der Koalitionspartner hat vielleicht auch parteipolitische Gründe, warum er so agiert, wie er agiert. Ich glaube, dass es schon richtig ist, hier sehr vorsichtig zu sein. Wir ermöglichen ja zum Beispiel auch mit unserer Zustimmung die Lieferungen aus Tschechien. Und wir haben jetzt der Ukraine finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt, damit sie selbst Waffen bestellen kann. Aber wir werden weiter alles tun, um nicht Kriegspartei zu werden. Außerdem können wir auch gar nicht alles das liefern, was die Ukraine sich vielleicht wünscht, weil die Bundeswehr es selbst nicht zur Verfügung hat oder wiederum für den Eigenschutz benötigt.

Es gab ja jetzt viele Diskussionen um die Reise der drei Ausschussvorsitzenden Michael Roth, Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Anton Hofreiter in die Ukraine. Wie werten Sie diese Reise?

Sie hat nicht geholfen. Es sind ja keine neuen Informationen oder ein neuer Sachverhalt deutlich geworden, der uns jetzt hilft in dieser Konfliktsituation. Wir haben erlebt, dass die Abgeordneten durch die Bilder und die Gespräche vor Ort voller Emotionen zurückgekommen sind und dann sehr, sehr schnell auch Forderungen in Richtung Bundesregierung formuliert haben. Aber es gibt keinen neuen Sachverhalt, und es hat insofern die Diskussionen vielleicht unnötig verschärft.

Würden Sie sagen, dass Michael Roth in der SPD mit den Forderungen, die er ja sehr im Einklang mit Hofreiter und Strack-Zimmermann erhoben hat, in der SPD-Fraktion in der Minderheit ist?

Ich kann zumindest sagen, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt. Was ist Minderheit, was ist Mehrheit? Das weiß ich nicht. Wir haben dazu keine Abstimmung in der Fraktion gehabt. Der Kanzler und auch die Verteidigungsministerin haben für ihre Position großen Rückhalt in der Fraktion, angefangen vom Fraktionsvorsitzenden und auch vielen Außen- und Sicherheitspolitikern.

Man hat ja schon den Eindruck, dass es mindestens zwei unterschiedliche Meinungen gibt, beispielsweise, was das Sondervermögen Bundeswehr betrifft. Das soll ja nächste Woche im Bundestag in die erste Lesung kommen. Aus dem Sondervermögen ist der Name Bundeswehr schon wieder getilgt worden. Jetzt geht es allgemein um die Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit. Ist das im Vergleich zu dem, wie es der Kanzler bei der Sondersitzung in Aussicht gestellt hat, nicht eine Kehrtwende?

Die Vorlage wird noch diskutiert, nicht nur innerhalb der SPD oder der Koalition, sondern auch mit der Opposition. Ich glaube nicht, dass diese Formulierungen wirklich darauf hindeuten, dass Olaf Scholz von seiner Linie im Bundestag abweicht. Aber wenn es einer Klarstellung bedarf in dieser Vorlage, sodass dann wirklich auch alle zustimmen können, dann glaube ich, wird dem auch nichts im Weg stehen.

Also ist davon auszugehen, dass dieses Sondervermögen Bundeswehr auch zu hundert Prozent der Auf- und Ausrüstung der Bundeswehr zugute kommt. Das sehen Sie so?

Ja, ich gehe davon aus. Die Bundeswehr hat es an so vielen Stellen nötig, ertüchtigt zu werden, doch man darf das nicht wieder nur auf Waffen reduzieren. Es gibt so viele Dinge, die auch in der Infrastruktur im Argen liegen. Es gibt so vieles, was direkt für die Soldatinnen und Soldaten jenseits von Waffen angeschafft werden muss, angefangen von Rucksäcken bis zu der persönlichen Ausrüstung. Es muss deutlich sein, dass mit diesem Sondervermögen die Bundeswehr und die Soldatinnen und Soldaten insgesamt besser ausgerüstet und ertüchtigt werden.

Der SPD-Kanzler verspricht, künftig zwei Prozent der Wirtschaftsleistung in den Verteidigungsetat zu geben. Der SPD-Fraktionsvorsitzende erklärt, dass man das nicht für ewig festschreiben darf. Hat er damit das Versprechen nicht schon wieder halb abgeräumt?

Nein, da muss man ja einfach sehen, wie ein Parlament funktioniert. Es ist ja nun mal so, dass wir jetzt für diese Legislaturperiode gewählte Abgeordnete sind, dass wir von Jahr zu Jahr Haushalte aufstellen und dass wir für unsere Amtszeit und für diese Legislaturperiode den Weg beschreiben können. Aber wir können nicht den Handlungsspielraum für das nächste Parlament und die nächsten Abgeordneten einschränken. Wir sehen, wie schnell sich Rahmenbedingungen verändern, innen- und außenpolitisch. Parlamente müssen insbesondere in Haushaltsfragen immer handlungsfähig sein. Und so habe ich Rolf Mützenich verstanden.

Es wird viel über die Außenpolitik der SPD diskutiert. Auch Sigmar Gabriel hat sich im Spiegel zu Wort gemeldet und sie verteidigt. Das Wort Nord Stream 2 kam dabei gar nicht oder allenfalls am Rande vor. Würden Sie der Partei ein bisschen mehr Selbstkritik in diesem Zusammenhang verordnen?

Ich finde den Artikel von Sigmar Gabriel bemerkenswert und auch richtig, denn man darf bestimmte Dinge nicht vermengen. Wir sind heute klüger in Bezug auf Nord Stream 2 und das nicht nur wegen der kritischen Bestandsaufnahme unserer Russland-Politik, sondern weil wir sehen, dass wir deutlich früher hätten umsteuern müssen in unserer Energiepolitik. Es ist dringend nötig, das zu beschleunigen und uns wirklich unabhängig von russischem oder überhaupt unabhängig von Gas zu machen. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass die Entspannungspolitik, die Beendigung des Kalten Krieges, die deutsche Wiedervereinigung natürlich im Wesentlichen zu tun hat mit sozialdemokratischer Politik, insbesondere von Brandt und Bahr. Aber auch in den Jahren danach haben deutsche Außenminister aller Parteien, die das Ressort übernommen haben, diesen Weg weitergeführt und auf Entspannung gesetzt, damit wir die Teilung überwinden. Und Gabriel macht auch deutlich, dass auch beim Minsker Abkommen, wo es ja darum ging, einen Konflikt zwischen Russland und Ukraine zu beenden oder zu reduzieren, Frank-Walter Steinmeier eine entscheidende Rolle gespielt hat. Selbstkritik schließt nicht aus, auch deutlich zu machen, dass viele Dinge in den vergangenen Jahren auch von Sozialdemokraten richtig verantwortet wurden.

Im Zusammenhang mit Nord Stream 2 gibt es viel Kritik an Manuela Schwesig und der von ihr geführten Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern. Sie hat erst auf Nachfrage eingeräumt, dass sie da auch Fehler gemacht habe. Ihr wird jetzt vorgeworfen, gerade im Zusammenhang mit der Klima-Stiftung wenig transparent zu sein und ziemlich viel zu mauern. Wie sehen Sie das?

Das muss aufgeklärt und aufgearbeitet werden. Es ist nachvollziehbar, dass es einen Untersuchungsausschuss gibt. Er wird aufklären, wer welche Rolle gespielt hat und welche Verantwortung übernommen hat. Auch für das, was da im Zusammenhang mit der Stiftung passiert ist. Dafür sind Untersuchungsausschüsse da, sie sind ein scharfes Schwert des Parlaments. Sie sind genau dafür da, zu untersuchen und jenseits von Meinungen und Stimmungen auf einer neutralen Faktenbasis darzulegen, was passiert ist. Insofern kann und will ich da zum jetzigen Zeitpunkt kein Urteil fällen.

Finden Sie es eigentlich ungerecht, dass vor allem der SPD jetzt der Wind ins Gesicht bläst? Es gab ja eine große Koalition und eine CDU-Kanzlerin, die die Außenpolitik in den vergangenen Jahren maßgeblich mitbestimmt hat.

Ja, das ist so – wenn man regiert, dann steht man im Feuer. Dann gibt es eben auch Kritik an den jetzt Agierenden und Amtierenden. Das ist nun mal so, aber natürlich wissen wir alle, es gab Kontinuitäten in der deutschen Außenpolitik in den letzten Jahrzehnten, und diese sind von der CDU, von der FDP mitverantwortet worden, bis hin zu den Grünen. In der rot-grünen Zeit unter Gerhard Schröder wurden viele Dinge in Richtung Entspannungs- und Ostpolitik von Joschka Fischer weiter verantwortet. Also insofern glaube ich, es kann sich hier niemand einen schlanken Fuß machen.

Können Sie sich vorstellen, wie ein Ende des Krieges in der Ukraine aussehen könnte? Der Bundeskanzler hat gesagt, es dürfe keinen Diktatfrieden seitens Putin geben. Er dürfe den Krieg nicht gewinnen. Das heißt aber, dass er ihn verlieren muss. Wie sehen Sie diese Perspektive?

Wie so eine Deeskalation aussehen und wie der Weg dahin aussehen kann, kann eigentlich nur vonseiten der Ukraine formuliert werden. Die Ukraine ist überfallen worden von Putin und man muss mindestens in enger Abstimmung mit der Ukraine sehen: Gibt es Wege aus dieser Konfliktsituation heraus? Wie kann erst mal ein Waffenstillstand verhandelt werden? Wie können Verhandlungen aufgenommen werden? Wie kann die Ukraine eigenverantwortlich ihre Geschicke bestimmen? Diese Bedingungen müssen vonseiten der Ukraine formuliert werden.