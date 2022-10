Mietenregister, 13. Bezirk: CDU mit Forderungskatalog Mit einem umfangreichen Katalog aus verschiedenen Maßnahmen will die Berliner CDU-Fraktion das Problem der steigenden Mieten besser in den Griff bekommen - u... dpa

Berlin -Mit einem umfangreichen Katalog aus verschiedenen Maßnahmen will die Berliner CDU-Fraktion das Problem der steigenden Mieten besser in den Griff bekommen - und sich zugleich auch als moderne Großstadtpartei positionieren. Dabei gehe es um einen „Dreiklang aus Mieterschutz, Neubau und Eigentumsförderung“, heißt es in dem rund 30-seitigen Papier mit mehr als 35 einzelnen Forderung und Vorschlägen, dass die Fraktion bei einer Klausurtagung am Wochenende in Düsseldorf beschloss. Der Titel lautete: „Faires Wohnen für alle.“