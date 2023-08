In England zogen am Montag die ersten Flüchtlinge auf die „Bibby Stockholm“, einen Lastkahn, der zu einem Wohnschiff umgebaut wurde. Vor Ort, auf der Insel Portland, protestierten einige Menschen gegen den Ankerplatz des dreistöckigen Schiffes, manche Anwohner fürchten um ihre Sicherheit. Andere, darunter Menschenrechtsaktivisten, kritisierten die strikte Asylpolitik der britischen Regierung.



Premierminister Rishi Sunak will Migranten mit drastischen Gesetzen abschrecken. Andererseits will seine Regierung bei der Unterbringung von Flüchtlingen Geld sparen.

Die 93 Meter lange und 27 Meter breite „Bibby Stockholm“, die seit Wochen vor Portland an der Küste liegt, nahm nun die ersten 15 Bewohner auf. Mit ihren 222 Kabinen soll sie Platz für bis zu 500 junge männliche Asylsuchende bieten. Bevor die Kapazitäten mithilfe von Stockbetten mehr als verdoppelt wurden, hätten 200 Menschen an Bord gekonnt. Nach Angaben offizieller Stellen hat der Kahn alle notwendigen Sicherheitskontrollen bestanden.

Seit einigen Jahren kommen immer mehr Flüchtlinge über den Ärmelkanal nach Großbritannien. Die Zahl irregulär eingereister Menschen stieg im vergangenen Jahr auf 45.000, obwohl konservative Kräfte angekündigt hatten, mit dem Brexit werde die Migration abnehmen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Allerdings gibt es seitdem kein Rücknahmeabkommen mehr mit der EU. Mithilfe des Schiffs will die britische Regierung das Platzproblem bei der Unterbringung von Migranten lösen und hohe Kosten durch Hotelzimmer vermeiden. Sie plant, noch weitere Lastkähne einzusetzen. Außerdem sollen Geldstrafen für Unternehmen und Vermieter, die irregulär eingereiste Migranten beschäftigen oder unterbringen, deutlich erhöht werden. Zur Begründung heißt es, dass Schwarzarbeit und illegale Vermietung Menschen anzögen, die deshalb in kleinen Booten den Ärmelkanal überquerten.

„Es scheint, dass diese Regierung alles tun wird, um Asylsuchenden das Gefühl zu geben, in diesem Land unwillkommen und unsicher zu sein“, sagte Steve Valdez-Symonds von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Er warnte vor einer „Retraumatisierung“ von Flüchtlingen, die Krieg und Vertreibung entkommen seien.

Bayern: Auf einem Donau-Schiff finden 140 Flüchtlinge Platz

Auch in Deutschland wurden Flüchtlinge bereits auf Wohnschiffen untergebracht. Tatsächlich beherbergte in den 1990er-Jahren die „Bibby Stockholm“, damals noch unter dem Namen „Bibby Endeavour“, Geflüchtete in Hamburg. Genauso wie drei weitere Wohnschiffe.

2006 wurde nach 16 Jahren das letzte der vier Schiffe, die „Bibby Altona“, geschlossen. Sie bot Platz für 500 Menschen. Die Annahme: Mit Wohnschiffen für Geflüchtete sei es nun vorbei. Doch schon 2015 zogen die ersten Flüchtlinge in die „Transit“ im Harburger Binnenhafen ein. Voll ausgelastet war das Schiff bis zur Schließung im Jahr 2020 nie. Im März 2019 lebten noch 168 Geflüchtete dort.

Andernorts scheiterten entsprechende Gespräche. Im vergangenen Jahr wollte die Wählergemeinschaft der Bürger für Lübeck die Eignung der „Global Dream 1“ durch Bund und Länder überprüfen lassen. Doch die Forderung wurde abgelehnt. Die Pressesprecherin der Stadtverwaltung Hansestadt Lübeck erklärte der Berliner Zeitung, dass die Stadt genügend Unterkünfte habe. Auch in Rostock gab es ähnliche Überlegungen, doch auch sie blieben folgenlos.

Anders sieht es im bayerischen Bach an der Donau aus, einem Ort im Kreis Regensburg. Dort und in den benachbarten Landkreisen ist man laut Landräten an den Kapazitätsgrenzen, was die Unterbringung von Geflüchteten angeht. Derzeit leben in Bach an der Donau 140 Flüchtlinge auf der „MS Rossini“, die am 9. August 2023 flussaufwärts nach Donaustauf verlegt werden soll. Im Januar war die Gemeinde der einzige Ort im Landkreis, der über eine ganzjährige Genehmigung als Liegeplatz verfügte. Landrätin Tanja Schweiger versprach den Bürgern in Bach an der Donau, dass das Schiff nach sechs Monaten wieder ablegen werde. Diese machten sich Sorgen, dass sie als 1800-Seelen-Gemeinde mit den Flüchtlingen überfordert wären. Die Genehmigung lief nun Ende Juli aus.

Doch wie stehen Parteien im Bundestag zur Unterbringung von Geflüchteten auf Wohnschiffen? Sollte es künftig – auch angesichts der angespannten Lage in den Städten und Kommunen – vermehrt Schiffe als Notunterkünfte in Deutschland geben? Die Berliner Zeitung hat nachgefragt.

CDU-Politiker: Nancy Faeser sollte hessischen Wahlkampf unterbrechen

„Ich bin, ehrlich gesagt, entsetzt, dass wir ernsthaft über die Frage diskutieren, ob es sinnvoll ist, künftig vermehrt Wohnschiffe zu Notunterkünften für Geflüchtete umzufunktionieren“, sagt die fluchtpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Clara Bünger. Geflüchtete Menschen in „schwimmenden Gefängnissen“ unterzubringen, hält sie für zynisch. Sie sagt: „Wenn es in Deutschland eine funktionierende und sozial gerechte Wohnungspolitik gäbe, müsste man über solche Vorschläge gar nicht sprechen.“ Davon, sagt Bünger, würde auch die große Mehrheit der hier lebenden Menschen profitieren, nicht nur Geflüchtete. Die Suche nach immer neuen Notlösungen halte sie dagegen nicht für zielführend.

Alexander Throm, der innenpolitische Sprecher der Union, betont die angespannte Situation innerhalb der Kommunen. „Wenn wir so weit sind, dass Kreuzfahrtschiffe für die Unterbringung von Asylbewerbern herhalten müssen, ist etwas kräftig falsch gelaufen. Die Kommunen können einfach nicht mehr, das ist ein Zeichen blanker Not.“ Dabei verweist der CDU-Politiker auf die gestiegene Zahl der Asylbewerber. An die Bundesinnenministerin gerichtet sagt er: „Nancy Faeser sollte ihren hessischen Wahlkampf sofort unterbrechen und sich endlich darum kümmern, dass die Grenzen kontrolliert werden.“



Mehr Kontrollen an den deutschen Grenzen fordert auch der innenpolitische Sprecher der AfD, Gottfried Curio. Außerdem sollten „Anreize“ für Flüchtlinge gesenkt werden, indem sie Sach- statt Geldleistungen erhielten. In Wohnschiffen sehe er lediglich eine Problemlösungsverweigerung.