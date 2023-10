Migration: Scholz will schnellere Entscheidungen an EU-Außengrenze

Für Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist die Migrationskrise eines der drängendsten Probleme im Land. „Auch der Schutz der Grenzen Deutschlands ist eine Aufgabe, die diese Regierung sieht und die sie umsetzen wird!“, versprach Scholz in seiner Regierungserklärung am Donnerstag. So seien innen- und außenpolitische Maßnahmen geplant, um der Lage Herr zu werden. Zum einen lobte Scholz Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) für ihren „vehementen Einsatz“ in der Reform des europäischen Asylrechts. Die Reform sei „ein europäischer Solidaritätsmechanismus“, der unter anderen bewirke, dass „gleich an den europäischen Grenzen schnelle Entscheidungen getroffen“ werden, so Scholz.

Im Klartext: Flüchtlinge sollen bereits an der EU-Außengrenze Asylverfahren durchlaufen. Ein Ansatz, den auch Thorsten Frei (CDU), Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion, prominent in der FAZ vorgeschlagen hatte. Über die Details dieses Vorhabens wird jedoch zwischen Regierung und Opposition gestritten.

Scholz kündigte außerdem an, dass die Bundesregierung Moldau und Georgien als sichere Herkunftsländer einstufen werde. Darüber hinaus bekundete Scholz seine persönliche Unterstützung für das Vorhaben, Asylbewerbern Sachleistungen anstatt Geldzahlungen zukommen zu lassen. Er betonte zudem die Notwendigkeit von Rückführungsabkommen mit Drittstaaten.

Die Migrationskrise sei ein Thema, das eine sachliche Zusammenarbeit zwischen der Bundesregierung und der Opposition erfordere, so Scholz. Bemerkenswert: Er bedankte sich auch beim CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz sowie beim Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz, Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) aus Hessen, für ihre Kooperationsbereitschaft. Auch gegenüber Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sprach er seinen Dank aus. „Danke dafür! Gut so!“, so der Bundeskanzler im Plenum des Bundestags.

In der Regierungserklärung ging es auch um ein erneutes Hilfspaket an die Ukraine. In dem geplanten „Winterpaket“ versprach Scholz der Ukraine neue Patriot-Luftabwehrraketen, neue Gepard-Luftabwehrpanzer und neue Munition für die Ukraine. Gleichzeitig plädierte er für eine „Repriorisierung“ der bereits bestehenden Ukraine-Finanzhilfen der EU – anstatt der Bereitstellung zusätzlicher Mittel. Beim Gipfel der EU-Staaten in der kommenden Woche werde es auch um die Frage gehen, wie die EU ihre eigenen Finanzhilfen finanzieren wolle, so der Bundeskanzler.