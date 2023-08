Weniger Flüchtlinge für Berlin? Brandenburg sagt Nein!

Berlins Integrationssenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) ist mit ihrer Forderung nach einer anderen Verteilung von Flüchtlingen auf die Bundesländer auf wenig Zustimmung gestoßen. Aus dem Nachbarland Brandenburg kommt eine Absage. Auch das Bundesinnenministerium zeigt sich wenig geneigt, eine Debatte darüber zu führen. Führt Kiziltepe also einen einsamen und deshalb nicht zu gewinnenden Kampf?

Berlins Integrationssenatorin fordert eine Reform des Königsteiner Schlüssels und eine Sonderregel für Stadtstaaten. Der Schlüssel legt fest, zu welchem Prozentsatz sich die Bundesländer gemeinsame Aufgaben untereinander aufteilen – wie viele Asylbewerber ein Bundesland zum Beispiel aufnehmen muss, orientiert sich an diesem Schlüssel. Berechnet wird dies auf Basis der Steuereinnahmen und der Bevölkerungszahl. Auf Berlin entfallen 5,2 Prozent der Aufgabenlast.

Kiziltepe verwies bei ihrem Vorstoß darauf, dass dicht besiedelte Stadtstaaten wie Berlin naturgemäß nur begrenzt Flächen für neue Flüchtlingsunterkünfte zur Verfügung hätten. Daher sei die geltende Regelung zur Verteilung der Menschen auf die Länder unter anderem auf Basis von deren Einwohnerzahl nicht mehr zeitgemäß.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Forderung nach einer veränderten Verteilung der Flüchtlinge ist dabei keine Erfindung der SPD-Politikerin. Im Frühjahr des vorigen Jahres, als besonders viele Ukrainer Schutz vor dem russischen Angriffskrieg suchten, hatten die damalige Integrationssenatorin und Kiziltepe-Vorgängerin Katja Kipping (Linke) sowie die damalige Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) ebenfalls eine Reform gefordert. Ohne Erfolg.

Und das gilt bis heute. Woran auch die Forderungen von Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher vorerst nichts ändern werden. „Die Verteilung der Flüchtlinge nach dem Königsteiner Schlüssel ist für die Flüchtlingsfrage nicht sachgerecht, weil es hierbei nicht um wirtschaftliche Kraft und Finanzierungskraft geht“, sagte der SPD-Politiker jüngst, „sondern darum, dass man Raum und Flächen braucht, um Flüchtlinge unterzubringen. Und die sind eben in einem verdichteten Stadtstaat nicht so vorhanden, wie es in Flächenländern der Fall ist.“

Ganz anders ist die Haltung in vielen Flächenländern. So ist schon länger bekannt, dass etwa Sachsen oder Sachsen-Anhalt eine Änderung ablehnen. Auch in anderen Bundesländern trifft die Forderung aus Berlin auf wenig Gegenliebe.

So hält Brandenburgs Integrationsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) die Diskussion über den Verteilungsschlüssel für nicht angesagt. „Wir wissen, dass bestimmte Zentren besonders betroffen sind. Aber ich glaube, eine Abkehr vom Königsteiner Schlüssel wird nicht diskutiert“, sagte Nonnemacher am Dienstag in Potsdam. In Brandenburg gebe es keine Pläne in eine solche Richtung.

Im Bund ist die Bereitschaft, über den Königsteiner Schlüssel auch nur zu reden, offenbar ebenfalls begrenzt. Aktuelle Diskussionen nehme das Ministerium zwar zur Kenntnis, hieß es am Dienstag aus dem Bundesinnenministerium. Zuständig seien aber allein die Länder.

Für die oppositionelle CDU geht die Debatte ohnehin an den akuten Bedürfnissen vorbei. „Deutschland ist in der schwersten Migrationskrise seit Jahren, da hilft auch kein Umverteilen zwischen Stadt und Land“, sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Alexander Throm. Engpässe bei Wohnraum, Schulen und ärztlicher Betreuung gebe es schließlich nicht nur in den Städten.



Die Berliner Senatorin Kiziltepe sollte sich „stattdessen an ihre Parteifreunde in Kanzleramt und Bundesinnenministerium wenden“, schlug der CDU-Politiker vor. Denn Kanzler Olaf Scholz und Innenministerin Nancy Faeser hätten es in der Hand, die irreguläre Migration nach Deutschland einzudämmen und dafür zu sorgen, dass Ausreisepflichtige schneller das Land verlassen.