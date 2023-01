Migration und Drogen im Fokus bei Biden-Besuch in Mexiko Der US-Präsident ist auf Mexikos Kooperation angewiesen, um gegen illegale Migration und Drogenschmuggel etwas auszurichten. Trotz Fortschritten zeigen sich ... dpa

Mexikos Präsident Andres Manuel Lopez Obrador (l) empfängt seinen amerikanischen Amtskollegen Joe Biden am Flughafen von Zumpango. Fernando Llano/AP/dpa

Mexiko-Stadt -Bei einem Besuch in Mexiko bemüht sich US-Präsident Joe Biden um eine engere Zusammenarbeit der beiden Länder, um den Schmuggel mit tödlichen Drogen und einen Rekord an illegaler Migration in die USA in den Griff zu bekommen.