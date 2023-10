Die Zahl an illegalen Grenzübertritten muss begrenzt werden, darüber sind sich beinah alle Parteien einig. Neben besseren Grenzkontrollen fordern Politiker jetzt gekürzte Sozialleistungen für Asylbewerber und die Umstellung von Geld- auf Sachleistungen.



Doch diese Forderungen sind umstritten. Zudem befürchten Beobachter, dass es statt eines einheitlichen Vorgehens einen Flickenteppich an Maßnahmen geben könnte. Die Lage in den Flüchtlingsunterkünften – gerade auch in Berlin – bleibt derweil weiter angespannt.

Der prominenteste Vorschlag: Am Wochenende forderten die FDP-Minister Marco Buschmann (Justiz) und Christian Lindner (Finanzen) in einem Gastbeitrag für die Welt am Sonntag, Leistungen für Asylbewerber künftig einfacher kürzen zu können. Brisant: Unter bestimmten Voraussetzungen wollen sie diese sogar fast komplett streichen.



Bargeldzahlungen an Asylbewerber durch Sachleistungen zu ersetzen, fordert die CDU schon seit längerem. Nun gibt es auch Zuspruch aus der FDP-Bundestagsfraktion. FDP-Fraktionsvorsitzender Christian Dürr sagte dem „ARD-Morgenmagazin“, dass er „nur noch Sachleistungen oder Bezahlkarten“ für sinnvoll halte. Er begründet das damit, dass Menschen die staatlichen Hilfen teilweise an ihre Verwandten in den Heimatländern überweisen würden. Zudem sehen FDP und Union die finanzielle Unterstützung als einen „Pull-Faktor“, der Geflüchtete dazu motiviere, nach Deutschland zu kommen. Das gelte ebenso sehr für die Sozialleistungen.

In Deutschland haben Asylbewerber und Geduldete Anspruch auf ein Dach über dem Kopf sowie auf Nahrung, Kleidung, Gesundheitspflege sowie Gebrauchs- und Verbrauchsgüter. Statt solcher Sachleistungen sind teils auch Wertgutscheine oder Geldleistungen vorgesehen. So liegen derzeit die Sätze zwischen 278 Euro für Kinder bis fünf Jahren und 410 Euro für erwachsene Alleinstehende oder Alleinerziehende. Nach 18 Monaten steigen die Sätze ungefähr auf Höhe der regulären Sozialhilfe. Für Union und FDP ein Ärgernis – denn in keinem anderen europäischen Land gibt es finanzielle Hilfen in dieser Höhe.

Migration: Brandenburg und Berlin finden keine gemeinsame Linie

Am 6. November tagen die Ministerpräsidenten gemeinsam in Berlin, dann werden all diese Vorschläge auf dem Tisch liegen. Unklar ist, ob alle Bundesländer an einem Strang ziehen werden. Die unionsgeführten Länder stehen hinter den Forderungen ihrer Parteien und befürworten ebenfalls die Regelung, dass Einreisende künftig nur noch mit einem Bekenntnis zum Existenzrecht Israels aufgenommen werden sollen. In Ländern, in denen die SPD mitregiert, sind jedoch die Landesregierungen darüber uneins.

So vertreten Berlin und Brandenburg hinsichtlich der Debatte um Sach- statt Geldleistungen für Flüchtlinge noch immer keine gemeinsame Linie. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) könnte sich vorstellen, Asylbewerber künftig mit einer Bezahlkarte statt mit Bargeld auszustatten. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) dagegen zeigte sich deutlich vorsichtiger – offenbar auch aus Rücksicht auf seinen Koalitionspartner SPD. Er sei offen für neue Regeln, sagt er, ohne sich zu den einzelnen Vorschlägen zu positionieren. Wichtig ist laut Wegner eine bundeseinheitliche Vorgehensweise. Einen bundesdeutschen Flickenteppich brauche niemand, so der Regierende Bürgermeister.

Berliner SPD hält nichts von Gutscheinen für Geflüchtete

Stellvertretend für die zurückhaltende Haltung der hauptstädtischen SPD ist vonseiten der SPD-geführten Senatssozialverwaltung zu hören, man halte wenig bis nichts von einer Umstellung auf bargeldlose Versorgung. Aus Parteikreisen heißt es, das erfordere gewaltigen Aufwand und dauere viel zu lange.



Wie sehr sich in der Berliner Landespolitik die Migrationsdebatte zuspitzt, lässt sich auch an den neuesten Äußerungen von CDU-Fraktionschef Dirk Stettner ablesen. Er sagte dem Tagesspiegel: „Wir haben viel zu lange tabuisiert, was nicht funktioniert, und sehen heute das Ergebnis“. Er fordert zudem, dass Neuankömmlinge früher arbeiten dürften, „etwa in Form von gemeinnütziger Arbeit“. Eine Idee für solche gemeinnützige Arbeit hat Stettner auch: Er denke da etwa „an die Grünflächenpflege oder Sauberkeit auf unseren Plätzen und Straßen“.

Kiziltepe schloss Flüchtlingsghettos noch im Juni aus

Besorgt blickt Stettner auch auf den Ausbau der Flüchtlingsunterbringungen an den früheren Flughäfen Tegel und Tempelhof. Dort entstehen dieser Tage und Woche „Kleinstädte“, wie es aus der Sozialverwaltung heißt. In Tegel sollen zum Jahresende 7000 Plätze entstehen. In Tempelhof eröffnete Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) am Freitag den mittlerweile dritten Hangar als Unterkunft. Dort stehen derzeit knapp 2500 Plätze zur Verfügung, weitere sollen folgen. Stettner kritisiert, das sei „genau das Gegenteil von Integration“.



Doch nicht nur Stettner blickt kritisch auf den Ausbau der Kapazitäten auf den beiden Ex-Flughäfen, beide abgeschnitten vom städtischen Leben mit Schulen, Arztpraxen oder Sozialeinrichtungen. Noch im Juni sagte Senatorin Kiziltepe höchstselbst in einem Interview mit der Berliner Zeitung: „Wir wollen eine soziale Mischung und keine Orte, an denen umzäunte Flüchtlingsghettos entstehen.“ Seitdem, das zeigt die aktuelle Migrationslage, hat sich die Lage dramatisch verändert.