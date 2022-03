Der Krieg in der Ukraine hat am Mittwoch auch die Generaldebatte zum Bundeshaushalt geprägt. Es ist der erste Etat, den die Ampel-Koalition einbringt und er ist von einigen Unwägbarkeiten geprägt, die ebenfalls mit dem Krieg in Verbindung stehen. So ist neben einer Neuverschuldung von gut 99 Milliarden Euro ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro vorgesehen, das für Investitionen in die Bundeswehr fließen soll.

Dieses Sondervermögen soll im Grundgesetz festgeschrieben werden, das nur mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit geändert werden kann. Die Regierung braucht daher Stimmen aus der Opposition. Für die Union erklärte der Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz, dass eine Zustimmung seiner Fraktion nur unter Bedingungen zu haben sei.

Merz redete am Mittwoch als Erster und er stieg gleich hart ein. „Die CDU-CSU-Fraktion ist nicht die Ersatzbank, von der Sie sich Mehrheiten holen“, sagte er in Richtung des Bundeskanzlers. Die Union werde dem Sondervermögen nur zustimmen, wenn es uneingeschränkt der Bundeswehr zugutekomme. Das Ziel, zwei Prozent vom Bruttoinlandsprodukt für den Verteidigungshaushalt auszugeben, müsse dauerhaft festgeschrieben werden.

Außerdem müsse es grundlegende Änderungen beim Beschaffungswesen geben. Die zuständige Behörde in Koblenz habe schon jetzt mit einem riesigen Rückstau zu kämpfen. Merz kündigte an, dass bei der Abstimmung über die Grundgesetzänderung nur so viele Unionsabgeordnete teilnehmen werden, wie für die Mehrheit gebraucht würden. In Richtung der Ampel-Fraktionen sagte er: „Sie werden mit jedem einzelnen Abgeordneten hier Ja sagen müssen.“

Das könnte besonders die SPD-Fraktion betreffen. Dort sehen viele Parteilinke die Sonderinvestitionen in die Bundeswehr mit Unbehagen. Dass das Zwei-Prozent-Ziel nicht dauerhaft festgeschrieben werden könnte, bestätigte der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich indirekt. Er sagte in seiner Rede, es können nicht sein, dass der Verteidigungsetat auch für künftige Generationen festgeschrieben werde.

Merz warf der Regierung Tricksereien beim Etat vor, da sie auch noch einen Ergänzungshaushalt von vermutlich 50 Milliarden Euro plane, um Ausgaben wegen des Ukraine-Krieges zu finanzieren. Angesichts dieser Ausgabenverlagerungen sei der Koalitionsvertrag im Grunde hinfällig. „Sie müssten eigentlich einen neuen verhandeln“, so Merz.

Genau das hat Bundeskanzler Scholz allerdings nicht vor. Er sprach direkt nach Merz und betonte, dass weder beim Klimaschutz noch bei den anderen Projekten seiner Regierung Abstriche gemacht werden sollen. „Die längst überfälligen Investitionen in Verteidigung und Sicherheit gehen nicht zulasten der dringend nötigen Transformation zu einer klimaneutralen Wirtschaft oder zulasten guter, zukunftsträchtiger Arbeitsplätze, bezahlbarer Energie, fairer Renten und eines leistungsfähigen Gesundheitssystems“, sagte er. Beim Klimaschutz dürfe die Devise nicht „Jetzt mal langsam“, sondern „Jetzt erst recht“ heißen.

Dem Oppositionsführer gegenüber blieb er verbindlich im Ton. Es sei völlig in Ordnung, dass dieser seine Vorstellungen äußere. Man werde darüber diskutieren. „Es soll eine gemeinsame Sache werden, die wir für unser Land tun“, sagte Scholz.

Hart blieb der Bundeskanzler in Bezug auf die Nato-Beteiligung am Krieg in der Ukraine. Es werde keine Nato-Friedensmission und auch keine Flugverbotszone geben. So schwer es fällt, wir werden dem nicht nachgeben.“ Man habe in Bezug auf Russland immer die direkte Konfrontation vermieden und so müsse es auch bleiben.

Scholz sprach davon, dass er seit Kriegsbeginn Briefe und Mails von vielen besorgten Bürgerinnen und Bürgern erhalten habe, die sich vor einem Weltkrieg fürchteten. „Die Nato wird nicht Kriegspartei“, sagte Scholz. Das sei ein Gebot der Vernunft, alles andere wäre unverantwortlich. In Richtung Ukraine sagte er: „Sie können sich auf unsere Hilfe verlassen.“ Seit Kriegsbeginn liefere Deutschland Waffen und Munition. Man habe weltweit für Sanktionen geworben, man sehe auch, dass sie wirkten. „Viele der härtesten Folgen werden sich erst in den nächsten Wochen zeigen“, so Scholz. Er sicherte außerdem zu, dass Deutschland die Abhängigkeit von russischem Gas und Öl beenden werde, „so schnell es geht“. Das aber gehe nicht von heute auf morgen: „Sanktionen dürfen Europa nicht härter treffen als die russische Führung“, sagte Scholz.

Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht bekannt, dass der russische Präsident Wladimir Putin Öl- und Gaslieferungen ab der nächsten Woche nur noch gegen die Zahlung in Rubel zusichern wollte. Das könnte den Druck auf Deutschland erhöhen, schneller auf Öl- und Gaslieferungen zu verzichten.

Der Bundeskanzler dankte ausdrücklich den Ministerinnen Annalena Baerbock (Äußeres, Grüne) und Christine Lambrecht (Verteidigung, SPD) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) für ihr Engagement in der Krise. Den Dank wiederholte er an alle Bürgerinnen und Bürger. Er sei beeindruckt, wie sie mit dieser neuen Krise umgehen. „Das zeigt, wie viel Gutes in unserem Land steckt.“