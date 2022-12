Milliarden-Hilfspaket kann kommen: Landtag erklärt Notlage Das Hilfspaket für Bürger, Wirtschaft und Vereine von bis zu zwei Milliarden Euro in Brandenburg rückt näher. Der Landtag machte den Weg dafür frei. Die Oppo... dpa

Jörg Steinbach, Wirtschaftsminister Brandenburgs, spricht in der Debatte des Landtages. Bernd Settnik/dpa

Potsdam -Mit der Erklärung einer Notlage hat der Brandenburger Landtag den Weg für ein milliardenschweres Hilfspaket in der Energiekrise geebnet. Die Abgeordneten stimmten am Donnerstag in Potsdam mit der Mehrheit der Koalitionsfraktionen von SPD, CDU und Grünen dafür, dass wegen der Energiekrise als Folge des Ukraine-Kriegs eine außergewöhnliche Notsituation für die beiden kommenden Jahre besteht. Damit können Kredite bis zu zwei Milliarden Euro aufgenommen werden. Die Linke stimmte dagegen, AfD und Freie Wähler enthielten sich.