Million FFP2-Masken für Obdachlose und Geflüchtete auf Lager Das Virus bleibt ein Thema. Wie sieht es mit den Vorbereitungen für die Corona-Pandemie aus? dpa

Berlin -Der Senat hat mit Blick auf die Corona-Pandemie umfangreiche Maskenreserven unter anderem für Obdachlose angelegt. So sind laut einer Antwort der Gesundheitsverwaltung auf eine Anfrage der FDP-Fraktion, die der dpa vorliegt, rund eine Million FFP2-Masken für die Obdach-, Wohnungslosen- und Geflüchtetenhilfe sowie von sozialen Beratungsstellen eingelagert worden. Weitere Bestände könnten kurzfristig abgerufen werden. So wie in den vergangenen Pandemie-Jahren könnten soziale Träger, Trägerverbände und einzelne Einrichtungen FFP2-Masken oder auch Schnelltests anfordern, teilte die Gesundheitsverwaltung mit.