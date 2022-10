Mindestens 18 Tote bei Schiffsunglücken in Ägäis Vor zwei griechischen Inseln sind Boote mit Migranten an Bord gesunken. Die Behörden sprechen von mindestens 18 Toten. dpa

Ein Mann wird von Rettern auf Kythira über eine Klippe an Land gezogen. /dpa Ippolytos Prekas/kythera.news/AP

Athen -Bei zwei Schiffsunglücken sind in Griechenland in der Nacht zum Donnerstag mindestens 18 Migranten ums Leben gekommen. Vor der Ostküste der Insel Lesbos in der Ägäis sank bei starkem Wind ein Boot mit rund 40 Menschen an Bord. Bei den Insassen soll es sich ausschließlich um Frauen gehandelt haben, bis zum Morgen wurden 16 von ihnen tot geborgen, wie die griechische Küstenwache mitteilte. Neun wurden gerettet, nach mindestens 15 weiteren Frauen wurde mit Booten und Hubschraubern gesucht.