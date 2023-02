Mindestens 62 tote Migranten nach Unglück vor Italien Nach dem Bootsunglück vor Italien werden weitere Leichen gefunden. Ein mutmaßlicher Schleuser wird festgenommen. Der Ruf nach einem Umdenken in der Migration... dpa

Ein Teil des Wracks des gekenterten Bootes wurde an den Strand von Steccato di Cutro geschwemmt. Die Zahl der Todesopfer ist gestiegen. Paolo Santalucia/AP/dpa

Steccato di Cutro -Nach dem Schiffsunglück in Süditalien ist die Zahl der toten Migranten auf 62 gestiegen. Am Morgen wurden nach Angaben der Feuerwehr drei weitere Leichen entdeckt. Die leblosen Körper wurden mehrere Kilometer vom Unglücksort Steccato di Cutro entfernt im Wasser und am Strand gefunden, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete.