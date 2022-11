Minister Beermann kündigt Ausbau „grüner“ Verkehrsmittel an Die Verkehrswende sorgt im Brandenburger Landtag für eine erregte Debatte. Verkehrsminister Beermann setzt insbesondere auf den Ausbau der Schiene. Die Oppos... dpa

Potsdam -Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) hat das Ziel der rot-schwarz-grünen Landesregierung bekräftigt, für die Verkehrswende insbesondere den Schienenverkehr auszubauen. Bis 2031 solle der Regionalverkehr gegenüber 2017 um 45 Prozent ausgebaut werden, sagte Beermann am Donnerstag in der Aktuellen Stunde des Landtags. In den kommenden zwei Jahren werde Brandenburg für den Schienenverkehr 515 Millionen Euro aus Regionalisierungsmitteln des Bundes ausgeben. Und für den Ausbau des Radverkehrs wolle die Koalition „nie da gewesene 44 Millionen Euro pro Jahr“ einsetzen.