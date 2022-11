Minister hält an Plänen für Ein- und Ausreisezentrum fest Am Flughafen BER soll nach dem Willen von Brandenburg und dem Bund ein Zentrum entstehen, um die Ein -und Ausreise von Migranten besser abwickeln zu können. ... dpa

Schönefeld -Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) will trotz Kritik des Koalitionspartners Grüne an den Plänen zum Bau des Ein- und Ausreisezentrums für Migranten am Flughafen BER festhalten. Die Grünen-Landtagsfraktion dringt darauf, dass das - auch bei der Opposition - umstrittene Mietmodell auf den Prüfstand gestellt wird, weil möglicherweise das Terminal T5 frei wird.