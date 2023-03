Ministerin Ernst sieht Bedarf für Erzieherinnen gedeckt Die Brandenburger Kitas haben trotz des geplanten Ausbaus der Betreuung nach Ansicht von Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) in den kommenden Jahren genug ... dpa

ARCHIV - Britta Ernst, Bildungsministerin von Brandenburg, nimmt am einer Pressekonferenz teil. Jörg Carstensen/dpa/Archivbild

Potsdam -Die Brandenburger Kitas haben trotz des geplanten Ausbaus der Betreuung nach Ansicht von Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) in den kommenden Jahren genug Erzieherinnen und Erzieher. Das Ministerium habe die Kapazitäten der Ausbildung gemeinsam mit den Trägern in den vergangenen Jahren mehr als verdoppelt, teilte das Ressort am Sonntag mit. „So sichert es die Besetzung der notwendigen 3750 zusätzlichen Stellen für den verbesserten Betreuungsschlüssel.“ Knapp 5000 angehende Erzieherinnen und Erzieher lernten derzeit an den Fachschulen für Sozialwesen.