Ministerin kritisiert zu viel Ungleichbehandlung von Frauen

Potsdam -Frauen werden nach Einschätzung von Brandenburgs Frauenministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) immer noch zu oft ungleich behandelt. „Es ist absolut unverständlich, wenn Frauen sagen, dass sie in ihrem Betrieb trotz gleichwertiger Tätigkeit eine geringere Entlohnung bekommen“, sagte Nonnemacher am Donnerstag in Potsdam laut Redemanuskript zum Auftakt der Brandenburger Frauenwochen. Es sei auch bedrückend, wenn alleinerziehende Mütter erzählten, wie sie um den Unterhalt für ihre Kinder kämpfen müssten. Und es mache wütend, dass in den Gemeindevertretungen im Durchschnitt weniger als 30 Prozent Frauen vertreten seien.