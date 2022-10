Ministerin Lange schlägt Kredite von 5 Milliarden Euro vor Die Energiekosten und hohe Inflation zwingen auch die Brandenburger Landesregierung, den Bürgern und der Wirtschaft finanziell zu helfen. Doch das geplante H... dpa

ARCHIV - Die Abgeordneten beraten in einer Landtagssitzung. Bernd Settnik/dpa/Archiv

Potsdam -Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange (SPD) hat zur Entlastung von Bürgern und Wirtschaft wegen der steigenden Energiepreise ein Rettungspaket in Höhe von fünf Milliarden Euro vorgeschlagen. Die von der Landesregierung für den Rettungsschirm angekündigte Kreditaufnahme in Höhe von zwei Milliarden Euro seien nur zum derzeitigen Stand eine „schöne Summe“, betonte Lange am Mittwoch in der Haushaltsdebatte des Landtags. Da nicht abzusehen sei, wie sich die Energiekrise, die hohe Inflation und die internationalen Krisenherde weiter entwickelten, habe sie ursprünglich vorgeschlagen, „ein wenig kraftvoller an die Sache heranzugehen“, sagte die Ministerin. „So wären etwa fünf Milliarden Euro eine schöne Summe.“