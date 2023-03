Ministerin Nonnemacher würdigt Arbeit der Gesundheitsämter Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat auch mit Blick auf die Corona-Pandemie die Arbeit der Gesundheitsbehörden zum Schutz der Be... dpa

ARCHIV - Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/Die Grünen) spricht. ld Frank Hammerschmidt/dpa/Archivbi

Potsdam -Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat auch mit Blick auf die Corona-Pandemie die Arbeit der Gesundheitsbehörden zum Schutz der Bevölkerung gewürdigt. Die kommunalen Gesundheitsämter seien neben vielen anderen Aufgabengebieten in den letzten drei Jahren sehr stark in die Pandemiebekämpfung eingebunden gewesen. Gesundheitsförderung, präventive ärztliche Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen in den Kitas und Schulen hätten oftmals unter erschwerten Bedingungen stattgefunden, sagte die Ministerin zum Tag des Gesundheitsamtes an diesem Sonntag. Er steht unter dem Motto „Prävention und Gesundheitsförderung“.