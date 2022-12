Ministerin verteidigt Hilfspaket Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange (SPD) hat den Doppelhaushalt für die beiden kommenden Jahre und das Hilfspaket von zwei Milliarden Euro gegen Krit... dpa

Potsdam -Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange (SPD) hat den Doppelhaushalt für die beiden kommenden Jahre und das Hilfspaket von zwei Milliarden Euro gegen Kritik verteidigt. „Was nun insbesondere die mit diesem Haushalt verbundenen Maßnahmen zur Krisenbewältigung angeht, so halte ich sie für geeignet, erforderlich und angemessen“, sagte Lange am Freitag im Landtag in Potsdam. Diese Maßnahmen seien rechtlich sauber.