Ministerium: 31 Abschiebungen in den Iran in diesem Jahr Immer mehr Politiker sprechen sich für einen Abschiebestopp in den von Protesten und Gewalt erschütterten Iran aus. Jetzt hat das Innenministerium Zahlen für...

Berlin -Aus Deutschland sind in den ersten acht Monaten dieses Jahres erst 31 Menschen in den Iran abgeschoben worden. Das sagte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums am Freitag in Berlin vor dem Hintergrund der Debatte über einen Abschiebestopp.