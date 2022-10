Ministerium fordert für Kliniken langfristige Finanzhilfe Das Brandenburger Gesundheitsministerium dringt angesichts der angespannten Lage mehrerer Krankenhäuser auf eine langfristige finanzielle Sicherheit mit Hilf... dpa

Eine Pflegekraft geht auf einer Intensivstation über den Flur. Fabian Strauch/dpa/Symbolbild

Potsdam -Das Brandenburger Gesundheitsministerium dringt angesichts der angespannten Lage mehrerer Krankenhäuser auf eine langfristige finanzielle Sicherheit mit Hilfe des Bundes. „Die Corona-Pandemie hat viele Krankenhäuser vor schwere wirtschaftliche Probleme gestellt, die durch Inflation und steigende Energiepreise verschärft werden. Das geht an die Existenz“, sagte Ministeriumssprecher Gabriel Hesse am Montag in Potsdam. „Der Bund muss die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Finanzierung der Krankenhäuser ausreichend und langfristig sichergestellt ist.“