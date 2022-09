Ministerium: Sieben-Tage-Inzidenz springt wieder über 300 Die Sieben-Tage-Inzidenz neuer Corona-Infektionen ist in Brandenburg wieder über die Marke von 300 gesprungen. Landesweit lag die Zahl neuer Ansteckungen pro... dpa

Potsdam -Die Sieben-Tage-Inzidenz neuer Corona-Infektionen ist in Brandenburg wieder über die Marke von 300 gesprungen. Landesweit lag die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in einer Woche am Donnerstag bei 312,2, wie das Gesundheitsministerium in Potsdam mitteilte. Am Vortag lag der Wert noch bei 299,0, in der Woche zuvor bei 253,5. Die höchste Inzidenz (571,8) hatte Frankfurt (Oder), die niedrigste (223,4) der Landkreis Havelland. Die Zahl der Covid-19-Fälle erhöhte sich innerhalb eines Tages landesweit um 2002. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung erhöhte sich um 2 auf 5881.