Mit riesigen Erwartungen ist am Montagnachmittag der Migrationsgipfel mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) und den 16 Ministerpräsidenten der Länder im Kanzleramt gestartet. Klar ist: Viele Deutsche wünschen sich von den Politikern eine eindeutige Asyl-Wende und entschlossene Maßnahmen, um illegale Migration zu stoppen.

Es gibt viel Gesprächsbedarf: Angesetzt war die MPK am Montag ursprünglich auf 15 Uhr, doch der Beginn wurde immer wieder verschoben. Hinter den Kulissen sollen sich die Ministerpräsidenten darüber streiten, ob Asylverfahren in Drittstaaten ausgelagert werden können. Nach dem Willen der CDU/CSU-Ministerpräsidenten soll dies künftig möglich sein. Die Bundesregierung wird deshalb von den unionsgeführten Ländern dazu aufgefordert, „mit hohem Nachdruck entsprechende Verhandlungen auf europäischer und internationaler Ebene unverzüglich“ aufzunehmen, um die Grundlage für Asylverfahren außerhalb Europas zu schaffen. Prominente Unterstützung bekommen sie dabei ausgerechnet vom Grünen-Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Baden-Württemberg), der sich damit klar gegen die Linie der Grünen im Bund positioniert.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Ob sich dieser Vorschlag durchsetzt, ist allerdings fraglich. Dazu bräuchte es in der Ampel auch die Zustimmung der Grünen, die – anders als Kretschmann – derartige Ideen ablehnen und auch in vielen Bundesländern mitregieren. Grünen-Chef Omid Nouripour zeigte sich am Montag zurückhaltend: „Wir sind für jede Lösung zu haben, die effektiv ist und die rechtsbasiert ist.“ Gleichzeitig forderte er konkrete Vorschläge ein: „Wir sind bereit, jede Diskussion zu führen, aber es gibt keine Vorschläge auf dem Tisch. Ich weiß nicht, welches Land damit gemeint sein soll.“

Omid Nouripour, Vorsitzender der Grünen: „Wir sind für jede Lösung zu haben, die effektiv ist und die rechtsbasiert ist.“ Metodi Popow/imago

Einig sind sich die Länder allerdings darin, dass die Kapazitäten zur Flüchtlingsaufnahme inzwischen ausgeschöpft sind. Vor allem finanziell. Seit Tagen verschärfen daher die Bundesländer und Kommunen den Druck auf den Bund, mehr Geld für die Versorgung von Flüchtlingen bereitzustellen.

Migration: Länder und Kommunen sind finanziell am Limit

Allein in diesem Jahr haben die Länder Ausgaben in Höhe von 17,6 Milliarden Euro für die Flüchtlingsunterbringung. Dazu kommen weitere 5,7 Milliarden Euro, die die Kommunen tragen. Der Bund will nach Angaben von Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) seinen Anteil von 3,75 auf 1,25 Milliarden Euro reduzieren. Das ist den Ländern jedoch entschieden zu wenig. In einem Beschluss hatten sie Mitte Oktober eine Pauschale von 1,25 Milliarden Euro sowie pro Migrant mindestens 10.500 Euro verlangt. Der Bund will nur 5000 Euro zahlen.

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) fordert vom Bund mehr Geld für die Unterbringung von Geflüchteten. Britta Pedersen/dpa

Aus Kreisen der Union hieß es am Montag, dass den Menschen auch nicht mehr vermittelbar sei, warum manche Kommunen Wohnraum für Flüchtlinge kaufen, während andere sich diesen nicht mehr leisten können. Ein heikles Thema, laut Umfragen sinkt das Verständnis für den bisherigen Umgang mit Migration in der Bevölkerung deutlich.

NRW-Ministerpräsident Wüst: Irreguläre Migration beenden

Für den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) ist die Begrenzung der Migration die zentrale Aufgabe. Die Hälfte der Menschen, die kämen, dürften gar nicht dauerhaft in Deutschland bleiben. „Da müssen wir ansetzen.“



Die Zahlen der Ankommenden zeige, dass die bisherigen Maßnahmen der Bundesregierung nicht reichten. In diesem Jahr sollen es bis zu 300.000 Asylsuchende sein, 2022 waren es noch 218.000, heißt es in der Beschlussvorlage. Die CDU-Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann sagte zur Berliner Zeitung im Hinblick auf die MPK: „Im Mittelpunkt muss jetzt die Frage stehen, wie wir in Zukunft mit Migration umgehen. Wir erkennen immer mehr, dass die Ampelkoalition vor allem wegen der Grünen nicht die erforderlichen Schritte unternimmt, die es jetzt aber geben muss.“

FDP will scharfe Korrekturen bei Asylbewerberleistungen

Und auch auf Bundesebene geht die Debatte um den neuen Migrationskurs weiter. Während die Grünen sich für eine stärkere Unterstützung der Kommunen aussprechen, gleichzeitig aber vor Polarisierungen und Scheindebatten warnen, will die FDP noch weiter gehen und scharfe Korrekturen bei den Asylbewerberleistungen.



Das hohe Niveau an Sozialleistungen dürfe nicht länger Anreize für irreguläre Migration nach Deutschland setzen, heißt es in einem am Montag in Berlin getroffenen Beschluss. Deutschlands Kräfte seien begrenzt. „In der Migrationspolitik brauchen wir eine neue Realpolitik“, sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai. Bei der Konferenz der Ministerpräsidenten gehe es nicht nur um das Thema Migration, „sondern es geht hier insgesamt um die Glaubwürdigkeit des Staates“.

Treffen von Merz und Scholz erzielte keine Einigung

Laut FDP sind die Kosten für Asylbewerber in den letzten Jahren stark gestiegen. Hinzu kommt das gerade erhöhte Bürgergeld. „Wir fordern daher, die Dauer des Bezugs niedriger Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz über den 18. Monat hinaus zu verlängern“, schreibt die FDP-Spitze in dem Papier. Zusätzlich könnten die individuellen Bedarfe nach unten korrigiert werden. „Unter engen Bedingungen ist eine Absenkung des Leistungsniveaus auf nahe null möglich, wenn feststeht, dass für einen Schutzsuchenden ein anderer EU-Mitgliedsstaat nach den Dublin-Regelungen zuständig ist“, fordert die FDP. Sie will auch die Einführung einer elektronischen Bezahlkarte.



Und auch zwischen Regierung und Opposition gibt es keine merkliche Annäherung für eine gemeinsame Asylpolitik, obwohl sich am Wochenende Kanzler Scholz und CDU-Chef Friedrich Merz gleich zweimal getroffen hatten. Ein Knackpunkt sei das Einbürgerungsverfahren, das die SPD nach wie vor von acht auf fünf Jahre verkürzen möchte. Die CDU ist strikt dagegen, heißt es aus Kreisen der Verhandlungsführer.