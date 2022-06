Thema Missbrauch : Missbrauchsbeauftragte: Betroffenenrat überall nötig

Die Regierungsbeauftrage Kerstin Claus will, dass in der Gesellschaft mehr über das Thema Missbrauch gesprochen wird. Dazu benötigt es ihrer Meinung nach einen Betroffenenrat in allen Bundesländern.

