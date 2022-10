Eine Initiative von Freiwilligen aus Berlin liefert Hilfsgüter in die Ukraine. Die Berliner Zeitung begleitete einen Transport nach Lwiw und sprach dort mit Hilfsorganisationen.

Mit Hilfsgütern aus Berlin in die Ukraine: „Wir müssen den Krieg gewinnen“

Soli-Bus in Lwiw Suzanne de Carrasco

Dunkel ist es. Hier und da führt jemand trotz nächtlicher Ausgangssperre einen Hund auf den sonst menschenleeren Straßen aus. Ein blauer Ford Transit mit Berliner Kennzeichen rumpelt laut über das verregnete Kopfsteinpflaster der Altstadt von Lwiw in der West-Ukraine. Den ganzen Samstag schon sind drei Mitglieder der Initiative Ukraine Solidarity Bus unterwegs. Bis an die Decke beladen ist der Bus mit von in Deutschland gesammelten Geldspenden gekaufter Hilfsgüter für drei ukrainische Partnerorganisationen. Zwei Reporter der Berliner Zeitung begleiten die Gruppe.